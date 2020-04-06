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Пять правил питания, чтобы не переедать и поддержать иммунитет в самоизоляции
06.04.2020 16:20 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стресс в условиях самоизоляции может повысить уровень кортизола, что, в свою очередь, может заставить нас переедать, налегая на сладкую и жирную пищу. Добавьте к этому скуку и близость кухни — и вы поймете, почему многим так сложно удержаться от переедания. Эксперт по питанию из Альбертского университета (Канада) Сабина Валентин дала
Укрепляйте иммунитет
Не существует «волшебной таблетки» или одного продукта, которые помогали бы поднять иммунитет — поэтому следует скептически относиться к таким обещаниям.
«Что вам нужно — так это диета, которая содержит достаточное количество белка, клетчатки, витаминов и минералов. И если они есть в вашем рационе, вам не понадобятся витаминные добавки», — говорит Сабина Валентин.
Для этого половину тарелки можно наполнять овощами и фруктами; четверть — белковыми продуктами (мясо, орехи, бобы или молочные продукты). Еще четверть стоит отводить под цельнозерновые продукты (например гарнир в виде бурого риса или цельнозерновых макарон).
Овощи и фрукты важны для иммунитета, потому что они содержат много витаминов А и С. Диетолог советует выбирать разные по цвету продукты: морковь, перец, апельсины, зелень, ягоды или яблоки. «Вот как выглядит здоровая диета, которая на самом деле ничем не отличается от того питания, которого мы должны придерживаться в обычном режиме», — говорит она.
То же касается питания при COVID-19: «Для большинства из нас это похоже на простуду, поэтому убедитесь, что вы пьете достаточно жидкости и в целом едите правильно: здесь работают те же принципы нормальной, здоровой диеты».
На виду должна быть здоровая еда
«Если вредные продукты достать из кухонных шкафчиков и положить на видное место, скорее всего, вы выберете именно их, когда захочется перекусить», — напоминает диетолог. Пусть лучше под рукой будут фрукты и овощи или просто более полезная версия перекуса: например, попкорн вместо чипсов.
Планируйте заранее
Социальная изоляция означает, что вы должны ходить в продуктовые магазины реже, а значит, вам нужно научиться планировать свое питание. Оптимально составить список покупок, куда вы включите здоровые продукты (и придерживаться его в магазине!).
Ешьте осознанно
Важно понимать, в какой момент вы срываетесь на вредные продукты. Для этого полезно несколько дней вести пищевой дневник: проанализировав свое питание, вы сможете сделать его более осознанным. Например, если вы едите от скуки, то составьте для себя список из 10 занятий, которые в такой ситуации помогут куда лучше шоколадки. А если причина стресс, полезнее будет, например, позвонить близким.
Привлекайте детей к готовке
«Если у вас есть дети, привлекайте их к планированию и приготовлению еды, — советует эксперт. — Если они совсем маленькие, им можно поручить смешивание каких-нибудь ингредиентов».
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Если из-за коронавируса вы стараетесь реже выходить из дома, вполне возможно, испытываете стресс и скуку - это комбинация, которая легко приводит к перееданию.
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