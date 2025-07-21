Что важно знать бизнесу о налогах в 2025 году: обзор изменений

Источник материала: ProBusiness





В преддверии летнего практикума «TAX DAY» мы решили вспомнить, какие важные изменения в законодательстве для бизнеса появились в 2025 году. Среди новшеств — ключевые налоговые правила: сроки подачи учетной политики, изменения по акцизам, НДС и налогу на прибыль. Обзор нам помогла сделать аналитическая редакция Правовой платформы «Бизнес-Инфо» .

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Изменен срок представления в ИМНС учетной политики

Cкорректированы требования к срокам подачи учетной политики. Теперь действуют новые правила:

Срок представления учетной политики в ИМНС при внесении в нее изменений и (или) дополнений 2024 год 2025 год не позднее 30 календарных дней со дня утверждения руководителем организации и (или) иным уполномоченным лицом (органом) изменений и (или) дополнений (ч.5 подп.1.4.2 п. 1 ст.22 НК в редакции, действовавшей в 2024 году) не позднее 31 марта отчетного года (ч.5 подп.1.4.2 п. 1 ст.22 НК) не позднее 30 календарных дней с даты утверждения руководителем организации и (или) иным уполномоченным лицом (органом) изменений и (или) дополнений, если в учетную политику внесены дополнения в связи с изменением законодательства с 1 марта по 31 декабря отчетного года (ч.6 подп.1.4.2 п. 1 ст.22 НК)

Изменения по акцизам

Акцизы на вейп-продукцию с 2025 года взимаются иначе. Основные изменения:

С 1 января 2025 г.: акцизами облагается акцизами не облагается Жидкость для электронных систем курения (реализуемая (ввозимая) самостоятельно и в составе электронной системы курения как устройства) (ч.1 подп.1.15 п. 1 ст.150 НК) Электронная система курения как устройство (содержащая жидкость и пустая)

С 1 января 2026 г. подакцизными товарами признаются безалкогольные энергетические напитки. Ставка акцизов по ним устанавливается в размере 0,50 руб. за 1 л готовой продукции (подп.1.18 п. 1 ст.150 НК в редакции, действующей с 01.01.2026; п. 9 приложения 1 к НК-2026; абз.6 п. 64, абз.28 п. 184 ст.1, абз.8 ст. 9 Закона от 13.12.2024 № 47-З).

Изменения по НДС и ЭСЧФ

НДС по токенам

С 1 января 2025 г.:

1. Объектами обложения НДС не признаются обороты по отчуждению цифровых знаков (токенов), в том числе обороты по их отчуждению иностранными организациями (иностранными ИП), не состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь (подп.2.34 п. 2 ст.115 НК).

Справочно До 1 января 2025 г. данная льгота была предусмотрена абз.2 и 4 п. 1 Указа от 28.03.2023 № 80 «Об отдельных вопросах налогообложения».

2. Установлен запрет на вычет сумм «входного» НДС по всем расходам, понесенным в связи с майнингом, созданием, приобретением, размещением и отчуждением цифровых знаков (токенов) (подп.24.18 п. 24 ст.133 НК).

НДС по договорам факторинга

С 1 января 2025 г.:

оборотом по реализации имущественных прав при договоре факторинга признается получение:

— дохода новым кредитором (фактором), приобретшим денежное требование, при полном или частичном прекращении соответствующего денежного обязательства путем исполнения, предоставления отступного, зачета, новации;

— возмещения новым кредитором (фактором) суммы денежного обязательства, не уплаченной должником и причитающейся новому кредитору (фактору) по уступленному денежному требованию, осуществляемого по договору факторинга с правом обратного требования (регресса) (подп.7.6 п. 7 ст.115 НК);

налоговая база НДС кредитором (фактором) при приобретении им денежного требования у третьих лиц определяется как сумма превышения (ч.1 подп.16.4 п. 16 ст.120 НК): дохода, полученного при полном или частичном прекращении соответствующего денежного обязательства и (или) при последующей уступке требования (в том числе по договорам купли-продажи имущественного права), над расходами на приобретение этого требования; полученного (в том числе частично) возмещения суммы денежного обязательства, не уплаченной должником и причитающейся новому кредитору (фактору) по уступленному денежному требованию, осуществляемого по договору факторинга с правом обратного требования (регресса), над расходами на приобретение этого требования.

Для ситуаций с частичным прекращением (получением возмещения) денежного обязательства определено, что налоговая база определяется пропорционально сумме дохода (возмещения) (ч.2 подп.16.4 п. 16 ст.120 НК);

момент фактической реализации имущественного права у нового кредитора (фактора), приобретшего денежное требование, признается как день:

— полного или частичного прекращения соответствующего денежного обязательства;

— получения полного или частичного возмещения суммы денежного обязательства, не уплаченной должником и причитающейся новому кредитору (фактору) по уступленному денежному требованию, осуществляемого по договору факторинга с правом обратного требования (регресса) (ч.2 п. 8 ст.121 НК).

Данные положения не относятся к случаям уступки новым кредитором (фактором) права (требования), в том числе по договорам купли-продажи имущественного права (ч.3 п. 8 ст.121 НК).

НДС при дистанционной продаже е-товаров, услуг в электронной форме

С 2025 года:

1. Расширена вариантность определения момента фактической реализации при электронной дистанционной продаже товаров по посредническим договорам.

Продавцы могут выбрать и закрепить в учетной политике как дату отгрузки товаров одну из дат:

дату отгрузки товаров собственником, правообладателем посреднику;

дату отгрузки товаров посредником покупателю;

дату доставки (реализации) товара, отражаемую в отчете о продаже товаров и (или) детализации к такому отчету посредником, через электронную торговую площадку которого осуществляется электронная дистанционная продажа таких товаров (чч.2, 3 п. 12 ст.121 НК).

2. Для подтверждения реализации товаров на территорию иностранного государства достаточно только сведений о государстве, на территорию которого товар доставлен покупателю (вместо подтверждения доставки по адресам).

Местом реализации товаров не признается территория Республики Беларусь, если документы (информация), подтверждающие место реализации товаров при электронной дистанционной продаже, подтверждают доставку товаров покупателям на территорию иностранного государства (ч.4 п. 2 ст.116 НК).

Таким образом, если маркетплейс представил документы (отчеты), в информации к которым указано, что реализованные товары доставлены на территорию иностранного государства, то местом их реализации территория Республики Беларусь не признается, НДС не исчисляется.

3. Через электронные торговые площадки не осуществляется электронная дистанционная продажа товаров между юридическими лицами (организациями) (п. 2 ст.1411 НК). К покупателям теперь относятся только физические лица (в том числе ИП), приобретающие товары при электронной дистанционной продаже товаров, место доставки которых расположено по адресу в Республике Беларусь.

4. Обязанность направлять ЭСЧФ на Портал при приобретении у иностранных организаций, иностранных ИП, состоящих на учете в налоговом органе Республики Беларусь, товаров при электронной дистанционной продаже, по которым имеется право на налоговый вычет сумм НДС, исключена (п. 9 ст.1411 НК).

С 1 января 2026 г. для иностранных организаций, иностранных ИП, иных лиц, являющихся налогоплательщиками по законодательству иностранного государства, оказывающих услуги в электронной форме белорусским организациям, белорусским ИП, осуществляющим электронную дистанционную продажу товаров, вводится обязанность по представлению сведений о стоимости оказанных услуг (в том числе услуг, местом реализации которых признается территория Беларуси) и услуг в электронной форме в разрезе каждой белорусской организации, белорусского ИП.

Сведения необходимо будет представлять в электронном виде не позднее срока, предусмотренного для представления декларации по НДС. То есть не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным кварталом). Форма и формат представления таких сведений устанавливает МНС (пп.1, 3, 7 ст. 141 НК, ч.3 п. 10 ст.141 НК в редакции, вступающей в силу с 01.01.2026).

Справочно Налоговым периодом НДС для иностранных организаций, иностранных индивидуальных предпринимателей признается календарный квартал (п. 7 ст.141 НК).

Место реализации услуг

Услуги, место реализации которых определяется по месту их фактического оказания (подп.1.3 п. 1 ст.117 НК) по местонахождению покупателя (ч.3 подп.1.4 п. 1 ст.117 НК) — услуги в сфере отдыха (развлечений) (абз.2). Справочно Эта норма не относится к услугам в сфере отдыха (развлечений), которые получены в дистанционной форме через онлайн-доступ к виртуальным мероприятиям. Место реализации таких услуг определяется по местонахождению покупателя — услуги в сфере отдыха (развлечений), получение которых осуществляется в дистанционной форме путем приобретения доступа к виртуальным мероприятиям, которые транслируются через интернет (абз.19) — услуги в сфере организации и (или) проведения выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Беларуси (абз.4) — услуги по предоставлению информации из баз данных об агрегированных данных о покупателях, покупках, сформированных лицами, оказывающими услуги в электронной форме (абз.20) — услуги (за исключением услуг в электронной форме), направленные на увеличение (стимулирование) продаж через электронную торговую площадку, включая услуги по привлечению третьих лиц для исполнения обязательств, связанных с такой реализацией (абз.21)

К услугам в электронной форме, место реализации которых определяется по местонахождению покупателя, добавлены (абз.17 ч.3 подп.1.4 п. 1 ст.117 НК):

маркетинговые услуги в интернете (подп.4.2 п. 4 ст.117 НК);

услуги по предоставлению через интернет технических, организационных, информационных и иных возможностей, осуществляемых с использованием информационных технологий и систем, для увеличения (стимулирования) продаж через электронную торговую площадку (подп.4.6 п. 4 ст.117 НК);

услуги по подборке (выборке) информации при условии, что информация может быть доступна не только лицам, предоставившим информацию, но и иным пользователям через интернет (подп.4.8 п. 4 ст.117 НК);

услуги обработки и предоставления результатов обработки статистики на сайтах в интернете (подп.4.12 п. 4 ст.117 НК);

автоматизированное дистанционное обучение через информационную сеть. Данная норма не применяется, когда информационная сеть используется как средство коммуникации (подп.4.14 п. 4 ст.117 НК).

НДС при передаче профсоюзной организацией товаров (работ, услуг)

С 2025 года не признается объектом обложения НДС передача товаров (работ, услуг), приобретенных за счет отчислений, получаемых профсоюзной организацией от нанимателя в соответствии с коллективным договором, не только членам профсоюза, которые являются работниками, состоящими в трудовых отношениях с нанимателем, но и:

членам семей таких работников;

пенсионерам, ветеранам, инвалидам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с нанимателем и оставшимся членами профсоюза (подп.2.8.2 п. 2 ст.115 НК).

Налоговая база НДС

1. Уточнен порядок определения налоговой базы по посредническим договорам, в том числе при электронной дистанционной продаже товаров через электронные торговые площадки (ч.2 п. 29 ст.120 НК).

Сумма, полученная (подлежащая к получению) в виде вознаграждений по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным гражданско-правовым договорам, определяется как начисленные (рассчитанные) по условиям указанных договоров вознаграждения:

до проведения зачетов по встречным обязательствам, включая случаи, когда такие зачеты проводятся вследствие предоставления скидок при реализации товаров (электронной дистанционной продаже товаров), работ, услуг, имущественных прав,

и (или)

до осуществления действий (операций), уменьшающих иным способом размер подлежащих к получению вознаграждений.

2. Скорректирован порядок определения налоговой базы заказчиками (застройщиками) при строительстве объектов, не поступающих впоследствии в собственность (пользование) заказчика (застройщика) (п. 33 ст.120 НК). Нормы НК приведены в соответствие:

с подп.31.1 п. 31 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утв. постановлением Минстройархитектуры от 19.04.2023 № 39;

со Строительным кодексом.

3. Установлен порядок определения налоговой базы НДС при реализации на территории Беларуси товаров с дополнительной выгодой иностранными организациями (иностранными ИП) — резидентами ЕАЭС, не состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь, по договорам комиссии (поручения), заключенным с белорусскими организациями и ИП, если при ввозе этих товаров на территорию Республики Беларусь был уплачен ввозной НДС исходя из указанной комитентами-нерезидентами цены реализации (без учета дополнительной выгоды). Налоговая база определяется как сумма, причитающаяся в виде дополнительной выгоды таким иностранным организациям (иностранным ИП) — резидентам ЕАЭС (ч.5 п. 39 ст.120 НК).

4. Уточнен порядок определения налоговой базы при реализации по цене ниже контрактной стоимости (ниже остаточной стоимости) транспортного средства, приобретенного (ввезенного) ранее лизингополучателем по договору лизинга с правом выкупа и сроком действия менее 5 лет.

При отсутствии оценки налоговая база определяется исходя из контрактной стоимости предмета лизинга (остаточной стоимости транспортного средства) (абз.6 ч.3 подп.42.2, абз.5 ч.4 подп.42.3 п. 42 ст.120 НК).

При этом под контрактной стоимостью предмета лизинга для сопоставления с ценой его реализации понимается контрактная стоимость, отраженная в бухучете (абз.7 ч.3 подп.42.2 п. 42 ст.120 НК).

Ставки НДС

С 2025 года:

1. Снижена ставка НДС с 20% до 10%:

при ввозе и (или) реализации фармацевтических субстанций, входящих в состав зарегистрированного лекарственного препарата (абз.3 ч.2 подп.2.2 1 п. 2 ст.122 НК). Льгота подтверждается заключением Минздрава о ввозе таких фармацевтических субстанций для определенных целей (промышленного производства, аптечного изготовления лекарственных препаратов) либо заключением (разрешительным документом) Минздрава на ввоз на территорию Республики Беларусь незарегистрированных лекарственных средств;

п. 2 ст.122 НК). Льгота подтверждается заключением Минздрава о ввозе таких фармацевтических субстанций для определенных целей (промышленного производства, аптечного изготовления лекарственных препаратов) либо заключением (разрешительным документом) Минздрава на ввоз на территорию Республики Беларусь незарегистрированных лекарственных средств; на готовые продукты из мяса индейки — код ТН ВЭД 1602 31 (приложение 26 к НК).

2. Если соблюдаются в совокупности условия отнесения услуг к экспортируемым транспортным услугам (абз.2−7 ч.2 п. 2 ст.126 НК), услуги международной автомобильной перевозки грузов через территорию Беларуси на территорию (с территории) другого государства, оказанные в той части указанного маршрута, которая начинается и заканчивается на территории Республики Беларусь:

относятся к экспортируемым транспортным услугам;

облагаются НДС по ставке 0% (ч.3 п. 2 ст.126 НК).

Обратите внимание! В отношении оборотов по реализации услуг по международной автомобильной перевозке грузов через территорию Республики Беларусь на территорию (с территории) другого государства, оказанных с 16 апреля 2022 г. по 31 декабря 2024 г. и не признаваемых экспортируемыми согласно ч.2 п. 2 ст.126 НК (в редакции, действовавшей до 1 января 2025 г.), плательщики: не позднее 1 октября 2025 г. при необходимости представляют уточненные налоговые декларации;

не позднее 20 октября 2025 г. уплачивают налоги, сборы и иные платежи без начисления пени (п. 16 ст.6 Закона № 47-З).

3. Как основание для применения ставки НДС в размере 10% в отношении медицинских изделий исключено разрешение Минздрава на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных медицинских изделий (абз.3 ч.2 подп.2.21 п. 2 ст.122 НК), так как такое разрешение Минздрав не выдает.

Налоговые вычеты

В 2025 году:

1. Исключена обязанность инвестора (реализующей организации) восстанавливать ранее принятые к вычету в полном объеме суммы НДС при строительстве объектов инфраструктуры, приходящиеся на возмещаемые за счет бюджетных средств затраты (часть затрат) (ч.6 подп.24.4 п. 24 ст.133 НК).

2. Установлено ограничение вычета НДС у покупателя в ситуациях, когда расходы признаются экономически необоснованными затратами по критериям пп.4 и 5 ст. 169 НК (подп.24.14 п. 24 ст.133 НК).

Доступ к личному кабинету плательщика на Портале ЭСЧФ

Налоговый орган вправе в порядке, установленном МНС, ограничивать (возобновлять) доступ плательщику к личному кабинету плательщика на Портале ЭСЧФ в определенных случаях (подп.1.24 п. 1 ст.107 НК).

Доступ в личный кабинет плательщика в АИС «Учет счетов-фактур» возобновляется после исполнения налоговых обязательств по НДС.

Изменения по налогу на прибыль

Налог на прибыль по токенам

С 2025 года операции с цифровыми знаками (токенами) облагаются налогом на прибыль. Показатели, которые определяют валовую прибыль от операций с цифровыми знаками (токенами) при налогообложении налогом на прибыль, определены в п. 5 ст.179 НК.

У организаций, создающих и размещающих собственные цифровые знаки (токены), доходы от их размещения не признаются объектом налогообложения налогом на прибыль (подп.11.8 п. 11 ст.167 НК).

Справочно Размещение цифровых знаков (токенов) — совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, направленных на передачу цифровых знаков (токенов) их первым владельцам на условиях, определенных лицом, создавшим через резидента ПВТ такие цифровые знаки (токены), в том числе в целях привлечения от первых владельцев белорусских рублей, иностранной валюты, электронных денег, цифровых знаков (токенов) другого вида (п. 7 приложения 1 к Декрету от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики»).

До 1 января 2025 г. льгота по налогу на прибыль по операциям с токенами была предусмотрена абз.2 и 5 п. 1 Указа от 28.03.2023 № 80 «Об отдельных вопросах налогообложения».

При реализации (отчуждении) цифровых знаков (токенов) дата их передачи определяется как день передачи цифрового знака (токена) согласно оформленным первичным учетным документам (п. 9 ст.168 НК).

Валовая прибыль от операций с цифровыми знаками (токенами) облагается налогом на прибыль:

у резидентов ПВТ — по ставке 9% (п. 12 ст.184 НК);

у остальных организаций — по действующей для них ставке (по общему правилу это 20%).

Применение инвестиционного вычета

С 2025 года:

1. Инвестиционный вычет предоставляется только в отношении зданий и сооружений производственного назначения. Для этого даны определения зданий и сооружений производственного назначения, согласно которым инвестиционный вычет не применяется в отношении:

административных зданий, зданий гостиниц и других зданий для краткосрочного проживания, жилых зданий;

зданий гаражей, паркингов и иных зданий для хранения автомобилей;

сооружений для хранения, стоянки или парковки автомобилей;

зданий и сооружений культурно-развлекательного, физкультурно-оздоровительного, спортивно-массового и спортивного назначения;

зданий и сооружений, используемых (предназначенных для использования) в деятельности игорного бизнеса, торговли, общественного питания (абз.2 и 4 ч.5 подп.2.2 п. 2 ст.170 НК).

2. Установлен запрет на применение инвестиционного вычета (подп.2.2 п. 2 ст.170 НК):

бюджетным организациям, общественным объединениям, религиозным организациям, республиканским государственно-общественным объединениям, иным некоммерческим организациям (кроме организаций потребкооперации) (ч.1);

по основным средствам, нормативный срок службы которых составляет менее 5 лет (абз.9 ч.6);

к первоначальной стоимости основных средств, полученных правопреемником при реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования), от реорганизованной организации в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом (абз.10 ч.6).

Затраты по доставке работников до места работы

Расходы по доставке работников до места работы и обратно включаются в состав прочих нормируемых затрат (подп.2.11 п. 2 ст.171 НК).

В 2024 году возможность учета таких расходов при налогообложении прибыли зависела от обслуживания маршрутов общественным транспортом.

В 2025 году организациям предоставлено право учитывать при налогообложении расходы по доставке работников до места работы и обратно (осуществленной собственными силами организации и с использованием привлеченного транспорта) в составе прочих затрат вне зависимости от обслуживания маршрута общественным транспортом.

Внереализационные доходы и расходы

Перечень внереализационных доходов дополнен (п. 3 ст.174 НК): — денежные средства и иное имущество, полученные участником (акционером) организации при уменьшении уставного фонда организации (подп.3.423) — дебиторская задолженность в размере сумм, включенных при налогообложении прибыли в резерв по сомнительным долгам, при наступлении обстоятельств, в том числе при изменении сроков погашения такой задолженности, в результате которых дебиторская задолженность перестает удовлетворять критериям, поименованным в подп.3.48 п. 3 ст.175 НК (подп.3.424) Перечень внереализационных расходов дополнен (п. 3 ст.175 НК): — расходы на списание недоамортизированной части неотделимых улучшений объектов аренды при досрочном расторжении договоров аренды, финансовой аренды (подп.3.16) — суммы денежных средств, перечисленных в бюджет в счет компенсации в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (подп.3.514)

С 2025 года:

1. В состав внереализационных расходов не включаются курсовые разницы, возникающие при пересчете выраженной в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, стоимости активов и обязательств, возникших в связи с предоставлением и (или) получением займов (подп.3.26 п. 3 ст.175 НК).

2. Размер отчислений денежных средств профсоюзным организациям, которые включаются в состав внереализационных расходов, увеличен с 0,15% от фонда заработной платы до 0,5% (подп.3.512 п. 3 ст.175 НК).

У юрлиц, в отношении которых в соответствии с законодательством об урегулировании неплатежеспособности применяется процедура ликвидационного производства:

— суммы кредиторской и дебиторской задолженности не включаются во внереализационные доходы и расходы (подп.3.10 п. 3 ст.174 и подп.3.24 п. 3 ст.175 НК);

— в состав внереализационных доходов не включаются требования кредиторов, иных лиц, считающиеся погашенными, в соответствии с вступившим в силу определением суда о завершении ликвидационного производства (подп.4.28 п. 4 ст.174 НК).

В состав внереализационных доходов фактора включается получение возмещения (в том числе частично) суммы денежного обязательства, не уплаченной должником и причитающейся фактору по уступленному денежному требованию, по договору факторинга с правом обратного требования (регресса) (подп.3.422 п. 3 ст.174 НК).

Льготы по налогу на прибыль

С 2025 года льгота по налогу на прибыль при оказании спонсорской помощи, установленная в п. 1 ст.181 НК, распространяется не только на случаи оказания спонсорской помощи бюджетным организациям напрямую, а и через центры, которые являются государственными учреждениями и обеспечивают деятельность бюджетных организаций (ч.2 п. 1 ст.181 НК; п. 1 Указа от 23.12.2019 № 475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций»).

Продлено действие налоговой льготы по налогу на прибыль:

по прибыли инвестиционных фондов — до 1 января 2030 г. (п. 15 ст.181 НК);

для организаций, использующих труд инвалидов, в отношении прибыли, полученной от сдачи имущества в аренду (лизинг) (п. 3 ст.6 Закона № 47-З).

Ставки налога на прибыль

С 2025 года:

1. Ставка налога на прибыль установлена в размере 30% на постоянной основе для:

коммерческих микрофинансовых организаций, включенных в реестр микрофинансовых организаций, по прибыли, полученной от микрофинансовой деятельности (п. 5 ст.184 НК);

Справочно С 1 января 2023 г. до 1 января 2025 г. прибыль коммерческих микрофинансовых организаций, включенных в реестр микрофинансовых организаций, полученная от микрофинансовой деятельности, облагалась налогом на прибыль по ставке 30% (подп.11.2 п. 11 ст.5 Закона от 30.12.2022 № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения»).

операторов электросвязи (п. 11 ст.184 НК);

Справочно С 1 января 2023 г. до 1 января 2025 г. операторы сотовой подвижной электросвязи, а также назначенный в соответствии с законодательством оператор по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на территории Республики Беларусь уплачивали налог на прибыль по ставке 30% независимо от положений п. 1 ст.184 НК в редакции, действующей в 2023—2024 гг. (подп.11.1 п. 11 ст.5 Закона № 230-З).

2. Отменены льготные ставки по налогу на прибыль, установленные в отношении дивидендов.

Справочно В соответствии со ст. 184 НК в редакции, действовавшей до 2025 года, если организация не распределяет прибыль: • в течение 3 календарных лет, ставка налога на прибыль по дивидендам составляла 6% (п.7); • в течение 5 календарных лет — 0% (п.8). Для сохранения права на применение льготных ставок организациями, которые за 2023 год не распределяли прибыль, планируя использование таких ставок, отменяются ставки: • 6% — с 2026 года; • 0% — с 2028 года.

Расширен перечень взаимозависимых лиц

С 1 января 2025 г.:

1. По критерию подконтрольности рассматриваются сделки между (ч.2 п. 1 ст.20 НК):

руководителем организации и его родственниками (абз.7);

организациями, руководителем которых является одно и то же лицо (абз.8);

организацией и ее работником (абз.9).

2. Экономически обоснованными затратами не могут быть признаны расходы по выплатам, которые:

связаны с предоставлением взаимозависимым лицом персонала организации

и

осуществляются после заключения такой организацией трудового договора с работником (гражданско-правовой договор с физлицом), предоставленным ей (п. 5 ст.169 НК).

То есть, если взаимозависимое лицо предоставит организации работников и организация дополнительно заключит с этими работниками трудовой договор или ГПД, то выплаты такому взаимозависимому юрлицу по договору предоставления персонала (договору предоставления услуг) у этой организации не могут признаваться экономически обоснованными и учитываться при налогообложении прибыли.

Контролируемые сделки

С 2025 года контролю соответствия рыночным ценам подлежат сделки, которые совершены с любым взаимозависимым лицом или любым плательщиком, применяющим особые режимы налогообложения, по:

реализации или приобретению акций (паев (их частей), долей (их частей) в уставном фонде) организации;

предоставлению (получению) займа (абз.4 ч.1 подп.1.3 п. 1 ст.88 НК).

Эти сделки контролируются, если цена сделки (сумма цен сделок) с одним контрагентом в календарном году превышает 400 тысяч BYN (без учета НДС, акцизов) (подп.3.4 п. 3 ст.88 НК).

Для определения суммового порога, при котором сделки по предоставлению или получению кредитов (займов) подлежат контролю, учитывается сумма не погашенного контрагентом остатка кредита (займа) на начало календарного года, в котором совершены данные сделки (ч.2 п. 4 ст.88 НК).

С 2025 года необходимо создавать ЭСЧФ в отношении:

операций по предоставлению (получению) займа, совершенных с любым взаимозависимым лицом или любым плательщиком, применяющим особые режимы налогообложения;

операций по реализации или приобретению акций (паев (их частей), долей (их частей) в уставном фонде) организации (абз.2 ч.3 п. 5 Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утв. постановлением МНС от 25.04.2016 № 15).

Например, при предоставлении займа между взаимозависимыми белорусскими организациями независимо от их системы налогообложения ЭСЧФ создает организация, выдавшая заем.