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Десятки банковских операций — прямо в смартфоне. Рассказываем, как упростить себе жизнь с приложением DailyFin
21.07.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Представьте ситуацию: нужно срочно оплатить несколько счетов, перевести деньги и оформить депозит — при этом нет возможности посетить отделение банка. Мобильное
DailyFin стало ответом на меняющиеся потребности пользователей и развитие цифровых технологий. Белгазпромбанк собрал обратную связь у клиентов и решил сделать шаг вперед — создать современный, удобный и еще более безопасный сервис.
Когда банковское приложение — не просто иконка на экране
DailyFin не пытается быть «суперприложением» для всего на свете. Это, скорее, рабочая лошадка: открыл — сделал дело — закрыл. Например, карту можно оформить прямо в приложении и затем получить в свой почтовый ящик.
Одной из полезных функций приложения стала возможность разделить счет или собрать деньги на подарок — достаточно отправить запрос на перевод и отслеживать его статус в режиме онлайн. Это удобно при совместных расходах и помогает контролировать процесс.
Интерфейс
Что еще можно сделать в приложении:
Кому подойдет DailyFin
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Десятки банковских операций — прямо в смартфоне. Рассказываем, как упростить себе жизнь с приложением DailyFin
Представьте ситуацию: нужно срочно оплатить несколько счетов, перевести деньги и оформить депозит - при этом нет возможности посетить отделение банка. Мобильное...
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