Десятки банковских операций — прямо в смартфоне. Рассказываем, как упростить себе жизнь с приложением DailyFin

Источник материала: ProBusiness





Представьте ситуацию: нужно срочно оплатить несколько счетов, перевести деньги и оформить депозит — при этом нет возможности посетить отделение банка. Мобильное приложение Белгазпромбанка DailyFin предлагает множество опций для управления финансами, позволяя выполнять задачи за считанные минуты.

DailyFin стало ответом на меняющиеся потребности пользователей и развитие цифровых технологий. Белгазпромбанк собрал обратную связь у клиентов и решил сделать шаг вперед — создать современный, удобный и еще более безопасный сервис.

Когда банковское приложение — не просто иконка на экране

DailyFin не пытается быть «суперприложением» для всего на свете. Это, скорее, рабочая лошадка: открыл — сделал дело — закрыл. Например, карту можно оформить прямо в приложении и затем получить в свой почтовый ящик.

Одной из полезных функций приложения стала возможность разделить счет или собрать деньги на подарок — достаточно отправить запрос на перевод и отслеживать его статус в режиме онлайн. Это удобно при совместных расходах и помогает контролировать процесс.

Интерфейс DailyFin лаконичный и интуитивно понятный, сервисы и функции сгруппированы по финансовому назначению. Ежедневные и популярные операции можно совершить с главного экрана, что экономит время пользователя на переходы по приложению и поиску нужной услуги.

Что еще можно сделать в приложении:

Оформить карту (в том числе виртуальную с моментальным выпуском), блокировать и разблокировать ее, управлять лимитами, настраивать push-уведомления по каждой операции с картой, пополнять баланс с другой карты или счета и сформировать QR-код для удобного пополнения через ЕРИП;

(в том числе виртуальную с моментальным выпуском), блокировать и разблокировать ее, управлять лимитами, настраивать push-уведомления по каждой операции с картой, пополнять баланс с другой карты или счета и сформировать QR-код для удобного пополнения через ЕРИП; Открывать и вносить средства на вклады , просматривать график платежей по кредитам;

, просматривать график платежей по кредитам; Оплачивать коммунальные услуги, связь, интернет и другие сервисы через ЕРИП, оплачивать счета по реквизитам. Регулярные платежи можно добавить в избранное или настроить автооплату;

коммунальные услуги, связь, интернет и другие сервисы через ЕРИП, оплачивать счета по реквизитам. Регулярные платежи можно добавить в избранное или настроить автооплату; Совершать переводы по номеру телефона или карты, переводы по счетам через Систему мгновенных платежей (СМП);

по номеру телефона или карты, переводы по счетам через Систему мгновенных платежей (СМП); Получать бесплатные уведомления о движении по счетам и важные новости от банка;

о движении по счетам и важные новости от банка; Совершать обмен валют. Есть удобный конвертер и график изменения курсов;

Есть удобный конвертер и график изменения курсов; Находить ближайшие отделения банка и АТМ, торговые точки партнеров Cashalot и «Карты покупок» на карте.

Кому подойдет DailyFin

Тем, кто не любит звонить и ходить в банк;

Тем, кто ценит время и удобство и не хочет запоминать даты платежей;

Тем, кто хочет быстро и выгодно размещать депозиты или проводить валютно-обменные операции;

Тем, кто часто переводит деньги друзьям или родственникам;

Тем, кто хочет видеть свои финансы в одном приложении без лишних движений.