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Десятки банковских операций — прямо в смартфоне. Рассказываем, как упростить себе жизнь с приложением DailyFin

21.07.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Представьте ситуацию: нужно срочно оплатить несколько счетов, перевести деньги и оформить депозит — при этом нет возможности посетить отделение банка. Мобильное приложение Белгазпромбанка DailyFin предлагает множество опций для управления финансами, позволяя выполнять задачи за считанные минуты.

DailyFin стало ответом на меняющиеся потребности пользователей и развитие цифровых технологий. Белгазпромбанк собрал обратную связь у клиентов и решил сделать шаг вперед — создать современный, удобный и еще более безопасный сервис.

Когда банковское приложение — не просто иконка на экране

DailyFin не пытается быть «суперприложением» для всего на свете. Это, скорее, рабочая лошадка: открыл — сделал дело — закрыл. Например, карту можно оформить прямо в приложении и затем получить в свой почтовый ящик.

Одной из полезных функций приложения стала возможность разделить счет или собрать деньги на подарок — достаточно отправить запрос на перевод и отслеживать его статус в режиме онлайн. Это удобно при совместных расходах и помогает контролировать процесс.

Интерфейс DailyFin лаконичный и интуитивно понятный, сервисы и функции сгруппированы по финансовому назначению. Ежедневные и популярные операции можно совершить с главного экрана, что экономит время пользователя на переходы по приложению и поиску нужной услуги.

Что еще можно сделать в приложении:

  • Оформить карту (в том числе виртуальную с моментальным выпуском), блокировать и разблокировать ее, управлять лимитами, настраивать push-уведомления по каждой операции с картой, пополнять баланс с другой карты или счета и сформировать QR-код для удобного пополнения через ЕРИП;
  • Открывать и вносить средства на вклады, просматривать график платежей по кредитам;
  • Оплачивать коммунальные услуги, связь, интернет и другие сервисы через ЕРИП, оплачивать счета по реквизитам. Регулярные платежи можно добавить в избранное или настроить автооплату;
  • Совершать переводы по номеру телефона или карты, переводы по счетам через Систему мгновенных платежей (СМП);
  • Получать бесплатные уведомления о движении по счетам и важные новости от банка;
  • Совершать обмен валют. Есть удобный конвертер и график изменения курсов;
  • Находить ближайшие отделения банка и АТМ, торговые точки партнеров Cashalot и «Карты покупок» на карте.

Кому подойдет DailyFin

  • Тем, кто не любит звонить и ходить в банк;
  • Тем, кто ценит время и удобство и не хочет запоминать даты платежей;
  • Тем, кто хочет быстро и выгодно размещать депозиты или проводить валютно-обменные операции;
  • Тем, кто часто переводит деньги друзьям или родственникам;
  • Тем, кто хочет видеть свои финансы в одном приложении без лишних движений.

Для начала работы достаточно скачать приложение в App Store или Google Play, авторизоваться по логину и паролю от дистанционного банковского обслуживания или через МСИ. Для безопасности нужно настроить код доступа и, при желании, биометрию.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Представьте ситуацию: нужно срочно оплатить несколько счетов, перевести деньги и оформить депозит - при этом нет возможности посетить отделение банка. Мобильное...
 
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