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В Серии А игрокам сократят зарплаты на треть, если сезон не будет доигран, и на 1/6, если будет

06.04.2020 17:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Клубы Серии А достигли общей договоренности о снижении зарплат футболистам на фоне пандемии коронавируса.

Так, в соответствующей декларации о намерениях говорится о возможности клубов снижать зарплаты на сумму вплоть до 1/3 (чистой зарплаты за 4 месяца), если сезон не будет доигран.

Если же остаток сезона будет доигран в ближайшие месяцы, то клубы смогут удержать из окладов футболистов до 1/6 годовых выплат. Конкретный размер они будут определять сами в переговорах с игроками.

В Италии почти 130 тысяч заболевших коронавирусом и почти 16 тысяч погибших.

 
 
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Клубы Серии А достигли общей договоренности о снижении зарплат футболистам на фоне пандемии коронавируса.Так, в соответствующей декларации о намерениях...
 
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