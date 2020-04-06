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В Серии А игрокам сократят зарплаты на треть, если сезон не будет доигран, и на 1/6, если будет
06.04.2020 17:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клубы
Так, в соответствующей декларации о намерениях говорится о возможности клубов снижать
Если же остаток сезона будет доигран в ближайшие месяцы, то клубы смогут удержать из окладов футболистов до 1/6 годовых выплат. Конкретный размер они будут определять сами в переговорах с игроками.
В Италии почти 130 тысяч заболевших коронавирусом и почти 16 тысяч погибших.
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Клубы Серии А достигли общей договоренности о снижении зарплат футболистам на фоне пандемии коронавируса.Так, в соответствующей декларации о намерениях...
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