«Тоттенхэм» не компенсирует 20% зарплаты работникам после вхождения в госпрограмму. Игроки и тренеры получают 100%

Источник материала: Tribuna.com

«Тоттенхэм» продолжает сокращать затраты на выплаты сотрудникам клуба в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает The Telegraph, клуб направил электронные письма сотрудникам, которые не включены в государственную программу, и продолжат работать.

В них «Тоттенхэм» просит подписать согласие на сокращение зарплат и на временное изменение заключенных с ними контрактов. При этом в письмах не указано, какие меры примет клуб, если сотрудник откажется от предложенных условий.

Тем, кого включили в госпрограмму, запретили работать. Указывается, что сотрудники не должны проверять рабочую почту, отвечать на телефонные звонки, связанные с «Тоттенхэмом». Также им посоветовали отключить рабочие телефоны.

Отмечается, что письмо о снижении зарплат сотрудники «Тоттенхэма» получили за полчаса до официального объявления, которое сделал клуб на прошлой неделе. Несмотря на это, работники надеялись, что критика решения, принятого «Тоттенхэмом», заставит президента клуба Дэниэла Леви поменяет свою позицию.

Также сотрудники надеялись, что клуб последует примеру «Ливерпуля», «Норвича» и «Борнмута», также вошедших в программу, которые будут компенсировать своим работникам недостающую часть зарплаты. Однако второе письмо, которое получили сотрудники «Тоттенхэма», указывает на то, что Леви не планирует отказываться от изначального плана. В апреле и мае работники получат на 20% меньше, чем обычно.

Клуб также не сообщил, компенсирует ли он эти средства, когда сезон возобновится.

Сотрудники раздражены, что с ними даже не обсудили сложившуюся ситуацию, просто поставив их перед фактом. При этом работники «Тоттенхэма» считают, что к ним относятся хуже, чем к сотрудникам других клубов АПЛ .

Также разочарование вызывает тот факт, что игроки и тренерский штаб «Тоттенхэма» до сих пор получают заработную плату в полном объеме.

Ранее «Тоттенхэм» объявил о вхождении в государственную программу сохранения рабочих мест в условиях пандемии коронавируса. Как сообщалось ранее, эта программа предполагает компенсацию 80 процентов зарплаты работников из государственного бюджета.

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