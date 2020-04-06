Мать Гвардиолы умерла от коронавируса. Ей было 82 года

Источник материала: Tribuna.com

Мать главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы скончалась.

Как сообщает клуб, Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны от коронавируса . Ей было 82 года.

«Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», – говорится в сообщении «Сити».

Ранее Гвардиола жертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.