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Мать Гвардиолы умерла от коронавируса. Ей было 82 года
06.04.2020 17:55 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мать главного тренера
Как сообщает клуб, Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны от
«Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», – говорится в сообщении «Сити».
Ранее Гвардиола жертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.
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Мать главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы скончалась.
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