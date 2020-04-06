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Витебские тесты на коронавирус сертифицировали в ускоренном режиме
06.04.2020 17:55 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав сертифицировал тест-систему для выявления коронавируса, созданную витебскими разработчиками, сообщил TUT.BY представитель компании.
Минздрав зарегистрировал и разрешил применение тест-систем, созданных витебскими разработчиками, в обход привычных процедур сертификации, которые могут занимать несколько месяцев. Ускоренный допуск к выпуску связан с актуальностью и востребованностью подобных тестов, отметили в компании.
— С завтрашнего дня начнется производство. За первый день сделаем количество тестов для проведения тысячи исследований. Дальше пойдем по нарастающей с выходом на 10 тысяч [исследований] в день, — рассказал TUT.BY Сергей Иванов, руководитель совета директоров группы компаний «Полимерконструкция», куда входит ООО «СИВитал».
Компания «СИВитал» в конце марта
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Тест-систему по выявлению коронавируса, созданную за неделю, сертифицировал Минздрав.
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