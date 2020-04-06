Витебские тесты на коронавирус сертифицировали в ускоренном режиме

Источник материала: Tut.by

Минздрав сертифицировал тест-систему для выявления коронавируса, созданную витебскими разработчиками, сообщил TUT.BY представитель компании.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минздрав зарегистрировал и разрешил применение тест-систем, созданных витебскими разработчиками, в обход привычных процедур сертификации, которые могут занимать несколько месяцев. Ускоренный допуск к выпуску связан с актуальностью и востребованностью подобных тестов, отметили в компании.

— С завтрашнего дня начнется производство. За первый день сделаем количество тестов для проведения тысячи исследований. Дальше пойдем по нарастающей с выходом на 10 тысяч [исследований] в день, — рассказал TUT.BY Сергей Иванов, руководитель совета директоров группы компаний «Полимерконструкция», куда входит ООО «СИВитал».

Компания «СИВитал» в конце марта разработала тест-системы для выявления РНК коронавируса на основе ПЦР-исследования. Они позволяют узнать результат в течение полутора часов. Как сообщали ранее представители компании, мощности производства позволят проводить до 100 тысяч исследований в неделю. Использовать тест-системы по выявлению коронавируса будут назначенные Минздравом специализированные лаборатории.