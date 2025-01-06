Забавный персонаж или реальный инструмент продаж? Разбираемся, зачем бизнесу маскот

Источник материала: ProBusiness

«Маскот — это герой, который оживляет бренд, делая его ближе и понятнее людям. Благодаря маскоту компания перестает быть безликой — она обретает душу и характер, которые запоминаются и вызывают эмоции», — считает Галина Таранова, тимлид команды копирайтеров инновационного digital-хаба Wunder Digital. Эксперт поделилась с «Про бизнес», как создать героя, который станет символом успеха компании.



Галина Таранова

Тимлид команды копирайтеров инновационного digital-хаба Wunder Digital

От образа к эмоции: магия маскота

— Один взгляд — и ваш бренд мгновенно узнают. Маскот — это визуальный якорь, который выделяет компанию среди конкурентов. Он не просто элемент дизайна, а символ, который привлекает внимание, вызывает доверие и надолго остается в памяти.

Маскот оживляет бренд. Он превращает строгую и формальную компанию в дружелюбного партнера, создавая ощущение тепла и близости. Такие персонажи вызывают симпатию и у детей, и у взрослых, формируя эмоциональную связь с аудиторией. Это не просто герои, а мостики, которые соединяют бренд и его клиентов на уровне чувств.



Источник: страница ОАО «Белагропромбанк» в Facebook.

Маскот — это голос бренда и его харизма. Он делает коммуникацию ярче, живее и человечнее. Такой персонаж помогает выделиться на фоне однообразной рекламы, а еще становится идеальной основой для креативных кампаний: от игр и конкурсов до вирусных челленджей. С ним каждая акция превращается в запоминающееся событие, которое вызывает улыбку и оставляет приятные впечатления. Маскот не просто делает бренд заметным, а превращает его в любимый.

Маскот или селебрити?

Компании часто сталкиваются с выбором: вложиться в сотрудничество со звездой или создать собственного персонажа. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы:

Репутация под контролем. Селебрити нередко оказываются в центре скандалов, что может негативно отразиться на бренде. Маскот в этом плане выигрывает: его образ полностью контролируется компанией. Он всегда остается верным ценностям бренда, не совершает ошибок и не нарушает общепринятых норм.

Селебрити нередко оказываются в центре скандалов, что может негативно отразиться на бренде. Маскот в этом плане выигрывает: его образ полностью контролируется компанией. Гибкость и адаптивность. Еще одно ключевое преимущество маскота — его способность адаптироваться к новым вызовам. Бренд может изменять его внешний вид, поведение или стиль коммуникации в зависимости от трендов, сезонности или актуальных событий. Маскот легко интегрируется в долгосрочную стратегию и становится узнаваемым символом компании.

Еще одно ключевое преимущество маскота — его способность адаптироваться к новым вызовам. Бренд может изменять его внешний вид, поведение или стиль коммуникации в зависимости от трендов, сезонности или актуальных событий. Маскот легко интегрируется в долгосрочную стратегию и становится узнаваемым символом компании. Долгосрочный эффект. Контракты со звездами часто имеют временные ограничения, и их эффект быстро угасает. Маскот же может работать годами, создавая устойчивую связь с аудиторией. Он становится частью ДНК бренда и обеспечивает стабильное присутствие в сознании потребителей.

Резюмируя, маскот — это инвестиция в будущее. Если задача бренда — долгосрочная узнаваемость и контроль над образом, маскот станет надежным выбором. Однако, в случаях, когда нужно мгновенно привлечь внимание, селебрити может быть более эффективным, но краткосрочным решением.

В каких отраслях маскот станет звездой?

Есть несколько 100-процентных ниш для создания маскота:

Детские товары. Дружелюбные персонажи помогают вызвать доверие родителей и привлекают внимание детей. Львенок Лева от Могилевской фабрики мороженого стал фирменным символом бренда, объединяющим аудиторию всех возрастов.

Дружелюбные персонажи помогают вызвать доверие родителей и привлекают внимание детей. Львенок Лева от Могилевской фабрики мороженого стал фирменным символом бренда, объединяющим аудиторию всех возрастов. Развлечения и спорт. Маскоты поддерживают атмосферу праздника и вовлекают аудиторию. Зубр хоккейного клуба «Динамо-Минск» — символ не только природной силы, но и культурного наследия.

Маскоты поддерживают атмосферу праздника и вовлекают аудиторию. Зубр хоккейного клуба «Динамо-Минск» — символ не только природной силы, но и культурного наследия. FMCG. Маскоты повышают узнаваемость упаковки. Пример — образ доброй бабули бренда «Бабушкина крынка».



Источник: Instagram бренда «Бабушкина крынка» Могилевского молочного комбината (ММК)

Финансы. Даже в серьезных отраслях маскоты помогают выстроить более теплое общение с клиентами. Плюшевый Агрик от «Белагропромбанка» усиливает доверие и делает коммуникацию человечнее.

Как создать маскота

Чтобы создать хорошего маскота, нужно пройти нейсколько этапов:

1. Определите миссию и характер. Сформулируйте главную цель: зачем вашему бренду нужен маскот? Он должен нести в себе ключевую идею компании, демонстрировать ее ценности и подход к аудитории:

Если вы работаете в технологичной сфере, выбирайте образы, ассоциирующиеся с умом, инновациями и современностью. Пример — кот Гаджет от МТС Беларусь, который в TikTok олицетворяет технологичность и дружелюбие.

Для брендов с экологическим или социальным акцентом подойдут образы животных, которые символизируют природные ценности или заботу.

2. Проанализируйте конкурентов. Проведите исследование: какие маскоты уже используются в вашей отрасли? Какие из них вызывают позитивный отклик у аудитории, а какие не оправдали ожиданий? Это поможет сосредоточиться на создании действительно уникального персонажа.

Например, в Беларуси популярным выбором является образ зубра. Однако, если вы хотите использовать схожую концепцию, важно адаптировать ее к идентичности вашего бренда, добавив уникальные детали, которые выделят вашего маскота на фоне других.



Источник: сайт ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск»

3. Продумайте внешний вид и детали. Дизайн маскота должен быть простым и запоминающимся:

Убедитесь, что его облик соответствует вашей целевой аудитории: дружелюбный и яркий — для молодежи, стильный и сдержанный — для премиум-сегмента.

Используйте цвета и элементы, которые связаны с вашим брендом.

4. Задайте голос и стиль коммуникации. Маскот — это не просто картинка, это полноценный персонаж, у которого должен быть голос и манера общения.

Если ваш бренд работает в неформальном ключе, пусть маскот шутит, общается в мессенджерах или ведет соцсети.

Для серьезных брендов подойдут маскоты, которые рассказывают полезные факты, демонстрируют экспертность или транслируют статус.

5. Тестируйте и собирайте обратную связь. Протестируйте маскота на небольшой аудитории: нравится ли он вашей целевой группе, запоминается ли его образ? Важно получить честные отзывы до масштабного запуска.

6. Внедряйте в коммуникации. Когда маскот готов, используйте его во всех точках взаимодействия с клиентами: в соцсетях, на упаковке, в рекламе, на мероприятиях. Маскот должен стать неотъемлемой частью вашего бренда или конкретного продукта, как например красный мишка — маскот «‎Красной карты» «Альфа Банка».



Источник: Instagram ЗАО «Альфа Банк»

Созданный с вниманием к деталям маскот станет не просто инструментом для привлечения аудитории, но и настоящим лицом вашего продукта, способным укрепить лояльность и повысить узнаваемость.

7. Монетизируйте. Превратите маскота в источник дополнительного дохода: брендируйте сувениры, выпускайте игрушки и создавайте эксклюзивный мерч с его изображением.

Как сделать маскота прибыльным

Создайте коллекцию товаров с изображением маскота: рюкзаки, футболки, кепки, канцелярия. Это не только источник дополнительной прибыли, но и мощный рекламный инструмент. Ваш бренд будет всегда на виду — на улицах, в школах и на отдыхе.

Организуйте партнерства с другими брендами. Маскот может стать участником лимитированных серий продуктов: от чашек в кафе до эксклюзивных игрушек в магазинах. Такие коллаборации привлекут новых клиентов и расширят аудиторию.

Включите маскота в цифровую среду:

Создайте мобильную игру, где он станет главным героем.

Разработайте фирменные стикеры и эмодзи для мессенджеров.

Добавьте маскота на виртуальные карты банка или цифровые обложки приложений.

Используйте маскота для создания уникального клиентского опыта. Например, автоматические поздравления от имени персонажа или индивидуализированные подарки с его изображением для лояльных клиентов.

Предложите ограниченные коллекции с маскотом, доступные только для участников акций или подписчиков. Ограниченный выпуск товаров вызывает ажиотаж и создает дополнительную ценность.