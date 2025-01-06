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Забавный персонаж или реальный инструмент продаж? Разбираемся, зачем бизнесу маскот
06.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Маскот — это герой, который оживляет бренд, делая его ближе и понятнее людям. Благодаря маскоту компания перестает быть безликой — она обретает душу и характер, которые запоминаются и вызывают эмоции», — считает Галина Таранова, тимлид команды копирайтеров инновационного digital-хаба Wunder Digital. Эксперт поделилась с «Про бизнес», как создать героя, который станет символом успеха компании.
От образа к эмоции: магия маскота
— Один взгляд — и ваш бренд мгновенно узнают. Маскот — это визуальный якорь, который выделяет компанию среди конкурентов. Он не просто элемент дизайна, а символ, который привлекает внимание, вызывает доверие и надолго остается в памяти.
Маскот оживляет бренд. Он превращает строгую и формальную компанию в дружелюбного партнера, создавая ощущение тепла и близости. Такие персонажи вызывают симпатию и у детей, и у взрослых, формируя эмоциональную связь с аудиторией. Это не просто герои, а мостики, которые соединяют бренд и его клиентов на уровне чувств.
Маскот — это голос бренда и его харизма. Он делает коммуникацию ярче, живее и человечнее. Такой персонаж помогает выделиться на фоне однообразной рекламы, а еще становится идеальной основой для креативных кампаний: от игр и конкурсов до вирусных челленджей. С ним каждая акция превращается в запоминающееся событие, которое вызывает улыбку и оставляет приятные впечатления. Маскот не просто делает бренд заметным, а превращает его в любимый.
Маскот или селебрити?
Компании часто сталкиваются с выбором: вложиться в сотрудничество со звездой или создать собственного персонажа. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы:
Резюмируя, маскот — это инвестиция в будущее. Если задача бренда — долгосрочная узнаваемость и контроль над образом, маскот станет надежным выбором. Однако, в случаях, когда нужно мгновенно привлечь внимание, селебрити может быть более эффективным, но краткосрочным решением.
В каких отраслях маскот станет звездой?
Есть несколько 100-процентных ниш для создания маскота:
Как создать маскота
Чтобы создать хорошего маскота, нужно пройти нейсколько этапов:
1. Определите миссию и характер. Сформулируйте главную цель: зачем вашему бренду нужен маскот? Он должен нести в себе ключевую идею компании, демонстрировать ее ценности и подход к аудитории:
2. Проанализируйте конкурентов. Проведите исследование: какие маскоты уже используются в вашей отрасли? Какие из них вызывают позитивный отклик у аудитории, а какие не оправдали ожиданий? Это поможет сосредоточиться на создании действительно уникального персонажа.
Например, в Беларуси популярным выбором является образ зубра. Однако, если вы хотите использовать схожую концепцию, важно адаптировать ее к идентичности вашего бренда, добавив уникальные детали, которые выделят вашего маскота на фоне других.
3. Продумайте внешний вид и детали. Дизайн маскота должен быть простым и запоминающимся:
4. Задайте голос и стиль коммуникации. Маскот — это не просто картинка, это полноценный персонаж, у которого должен быть голос и манера общения.
5. Тестируйте и собирайте обратную связь. Протестируйте маскота на небольшой аудитории: нравится ли он вашей целевой группе, запоминается ли его образ? Важно получить честные отзывы до масштабного запуска.
6. Внедряйте в коммуникации. Когда маскот готов, используйте его во всех точках взаимодействия с клиентами: в соцсетях, на упаковке, в рекламе, на мероприятиях. Маскот должен стать неотъемлемой частью вашего бренда или конкретного продукта, как например красный мишка — маскот «Красной карты» «Альфа Банка».
Созданный с вниманием к деталям маскот станет не просто инструментом для привлечения аудитории, но и настоящим лицом вашего продукта, способным укрепить лояльность и повысить узнаваемость.
7. Монетизируйте. Превратите маскота в источник дополнительного дохода: брендируйте сувениры, выпускайте игрушки и создавайте эксклюзивный мерч с его изображением.
Как сделать маскота прибыльным
Создайте коллекцию товаров с изображением маскота: рюкзаки, футболки, кепки, канцелярия. Это не только источник дополнительной прибыли, но и мощный рекламный инструмент. Ваш бренд будет всегда на виду — на улицах, в школах и на отдыхе.
Организуйте партнерства с другими брендами. Маскот может стать участником лимитированных серий продуктов: от чашек в кафе до эксклюзивных игрушек в магазинах. Такие коллаборации привлекут новых клиентов и расширят аудиторию.
Включите маскота в цифровую среду:
Используйте маскота для создания уникального клиентского опыта. Например, автоматические поздравления от имени персонажа или индивидуализированные подарки с его изображением для лояльных клиентов.
Предложите ограниченные коллекции с маскотом, доступные только для участников акций или подписчиков. Ограниченный выпуск товаров вызывает ажиотаж и создает дополнительную ценность.
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«Маскот - это герой, который оживляет бренд, делая его ближе и понятнее людям. Благодаря маскоту компания перестает быть безликой - она обретает душу и характер,...
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