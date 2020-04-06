Из бобруйской инфекционной больницы сбежал пациент

«Еврорадио» . Один из пациентов Бобруйской центральной клиники сбежал из инфекционного отделения, сообщает





33-летнего жителя одной из деревень Горбацевичского сельсовета Бобруйского района госпитализировали, чтобы проверить у него наличие коронавирусной инфекции. Мужчина самовольно ушел из больницы.





Для его поисков задействовали милицию. Беглеца вернули в клинику 6 апреля около 12 часов дня.





В сельском ФАПе журналистам подтвердили, что мужчину забрала скорая. Однако подчеркнули, что результаты обследования мужчины еще не известны.





В Могилевской области на 6 апреля зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. Пациентов размещают в Могилевской инфекционной больнице и Бобруйской центральной больнице.





В общей сложности в Беларуси зарегистрировано уже 700 случаев коронавирусной инфекции.