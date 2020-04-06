|
Из бобруйской инфекционной больницы сбежал пациент
06.04.2020 20:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Его госпитализировали, чтобы проверить на наличие коронавируса.
Один из пациентов Бобруйской центральной клиники сбежал из инфекционного отделения, сообщает
33-летнего жителя одной из деревень Горбацевичского сельсовета Бобруйского района госпитализировали, чтобы проверить у него наличие коронавирусной инфекции. Мужчина самовольно ушел из больницы.
Для его поисков задействовали милицию. Беглеца вернули в клинику 6 апреля около 12 часов дня.
В сельском ФАПе журналистам подтвердили, что мужчину забрала скорая. Однако подчеркнули, что результаты обследования мужчины еще не известны.
В Могилевской области на 6 апреля зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. Пациентов размещают в Могилевской инфекционной больнице и Бобруйской центральной больнице.
В общей сложности в Беларуси зарегистрировано уже 700 случаев коронавирусной инфекции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его госпитализировали, чтобы проверить на наличие коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)