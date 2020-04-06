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Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?
06.04.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стоит отметить, что интернет-пространство уже не просто ресурс для размещения той или иной информации. Сегодня это – площадка, аккумулирующая мнения, проекты или технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И достаточно востребованная.
Сразу несколько материалов СТВ за неделю имеют миллионы просмотров на YouTube. Речь о недавнем интервью Александра Лукашенко ТРК «Мир», а также поездке главы государства в Смолевичский район. Разбирать на цитаты, высказывания, начали буквально с первых минут появления видео в интернете. На YouTube у нашего телеканала уже более 10 миллионов просмотров, почти 40 тысяч комментариев белорусов и наших соседей.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Да, про коронавирус он говорит почти каждый день. Слышим про нефть – параллельно вирус, сельское хозяйство – и здесь вирус. О бизнесе, здесь и сама ситуация обязывает…
Виктория Ходосок:
Кто бы мог подумать, что тема станет вирусной? Ту самую справедливость и переделку мира из уст Президента активно начнут обсуждать.
Виктория Ходосок:
Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Виктория Ходосок:
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Новости Беларуси. Стоит отметить, что интернет-пространство уже не просто ресурс для размещения той или иной информации. Сегодня это – площадка, аккумулирующая...
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