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Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?

06.04.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стоит отметить, что интернет-пространство уже не просто ресурс для размещения той или иной информации. Сегодня это – площадка, аккумулирующая мнения, проекты или технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И достаточно востребованная.   

Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?

Сразу несколько материалов СТВ за неделю имеют миллионы просмотров на YouTube. Речь о недавнем интервью Александра Лукашенко ТРК «Мир», а также поездке главы государства в Смолевичский район. Разбирать на цитаты, высказывания, начали буквально с первых минут появления видео в интернете. На YouTube у нашего телеканала уже более 10 миллионов просмотров, почти 40 тысяч комментариев белорусов и наших соседей. 

Виктория Ходосок – о сюжетах-миллионерах, а также о тех, кто знает секреты продвижения контента во всемирной паутине.      

Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?

Виктория Ходосок, корреспондент:  
Популярности Александра Лукашенко, наверняка, завидуют многие политики. Его хвалят, обсуждают, цитируют, где-то и критикуют – всем не угодишь. И пока его коллеги – Науседа глазами и ушами не только в своей стране, с неутешающими заявлениями показывается Трамп или же Макрон весь на нервах. Так вот, в это время белорусский лидер излишние эмоции не показывает. Это заметили многие.  

Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?

Да, про коронавирус он говорит почти каждый день. Слышим про нефть – параллельно вирус, сельское хозяйство – и здесь вирус. О бизнесе, здесь и сама ситуация обязывает…   

Президент Беларуси: «Представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие»

Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?

Виктория Ходосок:
Буквально на следующий день после этого интервью Александр Лукашенко отправится с рабочим визитом в Смолевичский район. Посевная, удои, новые проекты чиновников и бюджетный карман – говорить будут обо всём. И в конце – с журналистами полчаса об инфекции. 

Александр Лукашенко: «Скажите, как там на удалёнке доить коров?»

Кто бы мог подумать, что тема станет вирусной? Ту самую справедливость и переделку мира из уст Президента активно начнут обсуждать. 

Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?

Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?

Виктория Ходосок: 
Популярность – она такая: более 10 миллионов просмотров буквально за неделю, почти 40 тысяч комментариев. А ещё плюс 70 тысяч новых подписчиков. YouTube СТВ. Блогеры назвали бы это топчиком. Секреты раскрутки специалисты, конечно, не расскажут. В общем, говорят – это целая стратегия. 

Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?

Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Видеоматериалы нашего телеканала с участием Президента за несколько дней буквально собрали более 10 миллионов просмотров. Стоит отметить, что сюжеты попали в белорусские тренды YouTube, а также все выходные держались в топ-5 YouTube России.  

Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?

Виктория Ходосок:  
Одни попросят добавить к интервью английские субтитры, мол, это должен понимать весь мир, другие отметят толковую речь Президента. А это как раз про солидарность миллионов, судя по просмотрам, с Александром Лукашенко. Но это ведь не про лайки и просмотры и тем более какой-то хайп, а про людей – нас, белорусов – и про всю нашу страну.   

Александр Лукашенко попал в российские тренды YouTube. Какие заявления цитируют миллионы?

Люди в материале: Александр Лукашенко, Татьяна Бирук, Виктория Ходосок

 
 
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Новости Беларуси. Стоит отметить, что интернет-пространство уже не просто ресурс для размещения той или иной информации. Сегодня это – площадка, аккумулирующая...
 
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