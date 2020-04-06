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Олег Кубарев: «Создалось впечатление, будто БАТЭ вышел играть с «Рухом» в коронавирусных масках, игрокам не хватало кислорода»
06.04.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Кубарев в интервью
- Наконец-то выиграл БАТЭ, однако виктория над дебютантом элиты вице-чемпиону далась отнюдь не просто.
– Действительно, БАТЭ хоть и выиграл, проблемы от него никуда не ушли.
- А в чем вы видите их проблемы?
– Очень многое решают переходные фазы из обороны в атаку и обратно. Если раньше стоило только предоставить игрокам БАТЭ пространство, как через две-три передачи они уже были у твоих ворот и создавали голевой момент. Сегодня мы не видим этих быстрых переходов и согласованных действий в нападении. Футболисты пытаются, но пока этого нет. Второй не менее важный нюанс: что они делают при потере мяча. Борисовчане всегда быстро отбирали у противника мяч, умело перестраивались. Сейчас же их средняя зона зачастую пустая, и хотя в составе три опорных, они не успевают перекрыть зону, позволяют противнику переходить в атаку. То есть того высокого уровня исполнения, который был прежде, не хватает. Думаю, все это понимают и видят. В середине поля нет компактности, в атаке не хватает взаимодействий, команда не связана в единое целое. И еще. Если раньше у БАТЭ было крайне тяжело отобрать мяч, то нынче команда чересчур быстро стала его терять. Тем самым давая фору оппоненту.
- Удивило, что после быстрого гола Драгуна хозяева безропотно отдали инициативу «Руху» и до перерыва почти не угрожали воротам Нечаева — впереди у них ничего не клеилось.
– Знаете, у меня создалось впечатление, будто борисовчане вышли играть в коронавирусных масках: им не хватало кислорода, чтобы быстро бегать. После гола остановились — требовалось перевести дыхание. А сам гол забили красивый, надо похвалить за четко разыгранный «стандарт». Придумали что-то новое, и домашняя заготовка сработала. Могли, кстати, и еще забивать со «стандартов», – сказал Кубарев.
Такого кэфа не было давно! На победу БАТЭ над «Славией» в Кубке Беларуси дают почти 2!
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Олег Кубарев: «Создалось впечатление, будто БАТЭ вышел играть с «Рухом» в коронавирусных масках, игрокам не хватало кислорода»
Белорусский специалист Олег Кубарев в интервью «Прессболу» порассуждал о проблемах БАТЭ на старте сезона.
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