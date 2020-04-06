В Италии 104-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Источник материала: ОНТ

Жительница Италии Ада Дзануссо полностью излечилась от вызываемого новым коронавирусом заболевания, пишет газета Il Mattino di Padova.

Местные СМИ называют женщину бабушкой Адой. Несмотря на преклонный возраст, она сохраняет ясность мышления. Последние пять итальянка проживает в доме престарелых. 17 марта на фоне высокой температуры у женщины диагностировали коронавирус. Еще около 20 заразившихся человек, которые также жили в доме престарелых, скончались.

104-летняя женщина считается самой пожилой пациенткой в Европе, излечившейся от COVID-19.

ФОТО: Il Mattino di Padova

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