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В Италии 104-летняя женщина вылечилась от коронавируса

06.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Италии 104-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Жительница Италии Ада Дзануссо полностью излечилась от вызываемого новым коронавирусом заболеванияпишет газета Il Mattino di Padova.

Местные СМИ называют женщину бабушкой Адой. Несмотря на преклонный возраст, она сохраняет ясность мышления. Последние пять  итальянка проживает в доме престарелых. 17 марта на фоне высокой температуры у женщины диагностировали коронавирус. Еще около 20 заразившихся человек, которые также жили в доме престарелых, скончались. 

104-летняя женщина считается самой пожилой пациенткой в Европе, излечившейся от COVID-19.

ФОТО: Il Mattino di Padova

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Жительница Италии Ада Дзануссо полностью излечилась от вызываемого новым коронавирусом заболевания, пишет газета Il Mattino di Padova. Местные СМИ называют женщину...
 
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