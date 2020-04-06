|
В Италии 104-летняя женщина вылечилась от коронавируса
06.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Жительница Италии Ада Дзануссо полностью излечилась от вызываемого новым коронавирусом заболевания,
Местные СМИ называют женщину бабушкой Адой. Несмотря на преклонный возраст, она сохраняет ясность мышления. Последние пять итальянка проживает в доме престарелых. 17 марта на фоне высокой температуры у женщины диагностировали коронавирус. Еще около 20 заразившихся человек, которые также жили в доме престарелых, скончались.
104-летняя женщина считается самой пожилой пациенткой в Европе, излечившейся от COVID-19.
ФОТО: Il Mattino di Padova
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Италии Ада Дзануссо полностью излечилась от вызываемого новым коронавирусом заболевания, пишет газета Il Mattino di Padova. Местные СМИ называют женщину...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)