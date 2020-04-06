«Медиа-Полесье» выступило с официальным объяснением и разъясняет ситуацию с нарушением

Источник материала: Виртуальный Брест

Предупреждение вынесено по жалобе Брестского облисполкома за распространение информации, способной причинить вред государственным или общественным интересам.





В субботу, 4 апреля, Брестский областной центр гигиены сообщил о подтверждении COVID-19 у жительницы Лунинецкого района. Также нам стало известно, что заболевшая — директор «Евроопта», она проходит лечение в Минске, а её муж находится в тяжёлом состоянии в больнице в Лунинце.

Узнать о состоянии больного у руководства Лунинецкой ЦРБ не получилось – звонки игнорировались. Подали официальный письменный запрос главному санитарному врачу, понимая что дожидаться ответа в отведённые законодательством сроки нереально. К слову, не получили письма и сегодня.

Тогда обратились к знакомому врачу и поинтересовались, в каком отделении лежит Николай (к тому времени знали имя больного). В ответ прозвучало, что мужчина умер. Поверили. Ведь сообщил врач той же больницы.

Публикация провисела на сайте совсем не долго. Позвонили коллеги мужчины и сказали, что Николай жив (слава Богу!), он в реанимации. Тут же были внесены правки в текст. Удалось установить контакт с сыном супругов, а потом и с самой Натальей. Принесли женщине извинения. Но она сказала: «Ничего страшного, что так написали. Вы же исправили. Может, хоть больше внимания обратят на лечение мужа».

В тот же вечер вышло интервью с Натальей Седовой, которая поведала о том, как заболел муж, а потом она, с каким равнодушием они столкнулись. Женщина уехала в Минск без направления лунинецких медиков. Говорит, что, если бы выжидала, может, и не выжила.

Предупреждение Министерства информации обосновано. Но причина недостоверной информации — отсутствие официальных источников, нежелание чиновников ответить на элементарные, значимые для людей вопросы. Нам, региональным журналистам, зачастую проще наладить контакт со столичными или областными ведомствами, нежели с местными, где не можешь допроситься элементарный комментарий по тому или иному вопросу.

Наталья Седова, узнав, что «Медиа-Полесье» наказано предупреждением, отметила, что не в обиде на журналиста: «Написали, что умер – значит, долго жить будет. Вместе будем!»

Одно можно точно сказать: публикации о коронавирусе на нашем сайте перевернули мировоззрение многих. Лунинчане изменились в считанные дни, осознав, что требуется элементарная безопасность.

Теперь новость хорошая. 4 апреля «Медиа-Полесье» зарегистрировано как сетевое средство массовой информации, то есть получило официальный статус.

Что это означает, расскажем позже.