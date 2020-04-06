ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников

06.04.2020 22:57 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы убедились, что меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения коронавируса предпринимаются в торговых объектах вполне разумные. И главное - люди сами, добровольно и без напоминания выполняют рекомендации.

В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников

Это касается, к примеру, социальной дистанции. Очереди не стоят вплотную друг ко другу, как раньше, а теперь строго метр-полтора. Продавцы - обязательно в масках, перчатках, а часто ещё и в за специальным личным экраном, который защищает не только работника, но и покупателя.

В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников

Идеально, если за товар расплачиваются карточкой - тогда контакт вообще минимальный. Но если нет, учтите, что деньги никто не дезинфицирует.

В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников

К слову, не везде мы увидели возможность продезинфицировать руки. Иногда это можно сделать только в туалете, а иногда и там уже пусто. Зато в Green, например, покупатель может взять бесплатно одноразовые перчатки.

В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников

Не везде есть в продаже лимон и имбирь, мы его не нашли. Может быть, чтобы не злить МАРТ, эти товары просто сняли пока из продажи, не в силах вернуть цены к прежнему уровню?

В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников

Так или иначе, не нужно расслабляться. Держим дистанцию, дезинфицируем руки и кушаем полезную и здоровую пищу, восстанавливая за многие годы утраченную способность организма защищаться от всякой заразы собственными силами.

В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников
 В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников

Будьте здоровы!

В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников

А следующую фото нам прислали из салона МТС, здесь натянули ленточку, чтобы клиенты не могли подойти ближе:

В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников

В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников

Telegram, Viber, Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram и Яндекс.Дзен

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Мы убедились, что меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения коронавируса предпринимаются в торговых объектах вполне разумные. И...
 
Новости дня
Новости
 
В Италии 104-летняя женщина вылечилась от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика