 В магазинах Бреста — меры предосторожности в интересах покупателей и работников

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы убедились, что меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения коронавируса предпринимаются в торговых объектах вполне разумные. И главное - люди сами, добровольно и без напоминания выполняют рекомендации.





Это касается, к примеру, социальной дистанции. Очереди не стоят вплотную друг ко другу, как раньше, а теперь строго метр-полтора. Продавцы - обязательно в масках, перчатках, а часто ещё и в за специальным личным экраном, который защищает не только работника, но и покупателя.





Идеально, если за товар расплачиваются карточкой - тогда контакт вообще минимальный. Но если нет, учтите, что деньги никто не дезинфицирует.





К слову, не везде мы увидели возможность продезинфицировать руки. Иногда это можно сделать только в туалете, а иногда и там уже пусто. Зато в Green, например, покупатель может взять бесплатно одноразовые перчатки.





Не везде есть в продаже лимон и имбирь, мы его не нашли. Может быть, чтобы не злить МАРТ, эти товары просто сняли пока из продажи, не в силах вернуть цены к прежнему уровню?





Так или иначе, не нужно расслабляться. Держим дистанцию, дезинфицируем руки и кушаем полезную и здоровую пищу, восстанавливая за многие годы утраченную способность организма защищаться от всякой заразы собственными силами.







Будьте здоровы!





А следующую фото нам прислали из салона МТС, здесь натянули ленточку, чтобы клиенты не могли подойти ближе:



