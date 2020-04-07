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На первом блоке БелАЭС завершены испытания систем безопасности

07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На первом энергетическом блоке Белорусской атомной станции завершены испытания систем безопасности, сообщила  пресс-служба Министерства энергетики республики.

 

На первом блоке БелАЭС завершены испытания систем безопасности

 

«На первом энергоблоке АЭС в рамках этапа «горячая обкатка реакторной установки» проведены комплексные испытания технологических систем безопасности с имитацией течи теплоносителя первого контура», – сообщили в ведомстве.

Специалисты проверили систему электроснабжения собственных нужд в условиях как кратковременных, так и длительных перерывах питания.

Белорусская АЭС возводится в Гродненской области по типовому российскому проекту АЭС-2006. На станции будут два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. Первый планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, второй – в 2021-м.

 


 
 
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  На первом энергетическом блоке Белорусской атомной станции завершены испытания систем безопасности, сообщила  пресс-служба Министерства энергетики...
 
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