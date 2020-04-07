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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому - у нее тяжелая пневмония
07.04.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Надежду Бабкину госпитализировали в одну из частных московских клиник с диагнозом пневмония. Об этом сообщает «
Как
Известно также, что Бабкиной сделали тест на коронавирус, он показал отрицательный результат.
«Диагноз никакой не подтвердился. Тест (на коронавирус) всем делают», — рассказал сын артистки в интервью «Пятому каналу».
В марте Надежде Бабкиной, напомним, исполнилось 70 лет. По словам врачей, состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное и имеет положительную динамику.
Накануне, напомним, из медицинского центра в московском поселке Коммунарка
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Певицу ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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