Надежду Бабкину ввели в искусственную кому - у нее тяжелая пневмония

Источник материала: Tut.by

Надежду Бабкину госпитализировали в одну из частных московских клиник с диагнозом пневмония. Об этом сообщает « Пятый канал ».





Как сообщают российские СМИ, певицу ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом отмечается, что ввести ее в кому врачи решили не из-за клинической тяжести заболевания, а для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Известно также, что Бабкиной сделали тест на коронавирус, он показал отрицательный результат.

«Диагноз никакой не подтвердился. Тест (на коронавирус) всем делают», — рассказал сын артистки в интервью «Пятому каналу».

В марте Надежде Бабкиной, напомним, исполнилось 70 лет. По словам врачей, состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное и имеет положительную динамику.

Накануне, напомним, из медицинского центра в московском поселке Коммунарка выписали Льва Лещенко. Народный артист РСФСР был госпитализирован 24 марта. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии.