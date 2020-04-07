ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому - у нее тяжелая пневмония

07.04.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Надежду Бабкину госпитализировали в одну из частных московских клиник с диагнозом пневмония. Об этом сообщает «Пятый канал».


Как сообщают российские СМИ, певицу ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом отмечается, что ввести ее в кому врачи решили не из-за клинической тяжести заболевания, а для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Известно также, что Бабкиной сделали тест на коронавирус, он показал отрицательный результат.

«Диагноз никакой не подтвердился. Тест (на коронавирус) всем делают», — рассказал сын артистки в интервью «Пятому каналу».

В марте Надежде Бабкиной, напомним, исполнилось 70 лет. По словам врачей, состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное и имеет положительную динамику.

Накануне, напомним, из медицинского центра в московском поселке Коммунарка выписали Льва Лещенко. Народный артист РСФСР был госпитализирован 24 марта. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певицу ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
 
Новости дня
Новости
 
На первом блоке БелАЭС завершены испытания систем безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика