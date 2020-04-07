ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси есть тест-системы для более чем 20 тыс. исследований на коронавирус

07.04.2020 06:48 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Беларуси имеются тест-системы для проведения более чем 20 тыс. исследований. Об этом сообщила сегодня в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси есть тест-системы для более чем 20 тыс. исследований на коронавирус

"Только лаборатория РНПЦ эпидемиологии и микробиологии выполняет около 700 тестов в день. В настоящее время в республике работают 13 лабораторий", - сказала Алина Дронина.

По ее словам, в лаборатории РНПЦ используются только тест-системы отечественного производства - разработка специалистов, ученых центра. В целом в стране применяются несколько тест-систем, часть из них поступила по линии гуманитарной помощи из Китая, России, часть - белорусского производства. "Все тест-системы, которые мы используем для диагностики коронавируса, построены по одному принципу: они позволяют обнаружить фрагмент РНК, или генома, вируса в материале", - уточнила Алина Дронина.

От момента поступления материала в лабораторию до того, как врач объявляет результат, проходит около 6 часов. Но если загрузка высокая, одновременно выполняется большое количество исследований, процедура растягивается до суток.

Чтобы повысить эффективность исследования, у пациента берется комбинированный мазок: материал из ротоглотки и носоглотки забирается отдельно, но помещается в одну пробирку. В лабораторию материал транспортируется в трех упаковках: пробирке на штативе, который кладется в пакет, а тот, в свою очередь, в термосумку с хладореагентом. Как только лаборатория получает положительный результат, она передает информацию, и специальная бригада скорой медицинской помощи оперативно выезжает для госпитализации пациента в специальный стационар.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня в Беларуси имеются тест-системы для проведения более чем 20 тыс. исследований. Об этом сообщила сегодня в эфире программы "Панорама" на телеканале...
 
Новости дня
Новости
 
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому - у нее тяжелая пневмония
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика