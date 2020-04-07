Источник материала: Новости Волковыска

Количество зараженных COVID-19 в мире продолжает расти – за сутки их число увеличилось на более чем 48 тысяч человек и составило почти 1,3 миллиона людей.

Собрали последние новости по коронавирусу на 7 апреля 2020-го.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 7 апреля

Всего с начала вспышки Ковид-19 в мире зарегистрировали 1 292 564 случая заражения.

Всего в мире уханьская зараза убила 70 798 человек.

Смогли вырваться из лап болезни – 271 013 человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.





Больше всего случаев заражения вирусом зафиксировали в США – 338 995. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 9 683 человека.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 135 032 человека, 13 169 человек скончался, а более 40 тысяч – вылечились.

В Италии, которая раньше считалась самым большим очагом заражения COVID-19 в Европе, дела пошли на поправку. Страна опустилась на третье место по числу инфицированных – там зарегистрировали 128 948 случаев заражения коронавирусом.

В Германии коронавирусом больны 100 770 человек, во Франции – 93 780, в Китае – 82 665, в Иране – 60 500, в Великобритании – 48 451.

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Сколько больных на коронавирус в Беларуси 7 апреля

Министерство здравоохранения Беларуси сообщает, что по состоянию на 7 апреля было зарегистрировано 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией.





«На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть – лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидемиологических расследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека», – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Беларуси.

По данным ведомства, по состоянию на 7 апреля коронавирус убил 13 человек.

Надежда Бабкина срочно госпитализирована в больницу

Российская певица Надежда Бабкина заразилась коронавирусом и была срочно госпитализирована.





Российская артистка Надежда Бабкина заболела коронавирусом, и с осложнениями попала в больницу, пишет Mash.

По информации родственников, Бабкиной стало плохо еще 1 апреля в квартире в Брюсовом переулке. Врачи поставили предварительный диагноз – пневмония.

Скорая забрала Бабкину в больницу, на первом тесте коронавирус подтвердился, и у рее взяли второй анализ.

Сын Надежды Бабкиной Данила Заседателев подтвердил госпитализацию матери.

"Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть", – сказал сын.

О точных результатах анализов он пока не знает.

Ранее сообщалось, что перед госпитализацией в больницу Коммунарку, Лев Лещенко успел побывать на грандиозной вечеринке и потенциально заразить половину звезд российского шоу бизнеса.

Сам Лещенко пролежал в Коммунарке с пневмонией на ИВЛ, но 6 апреля уже вышел на свободу.

Пересекались ли они с Надеждой Бабкиной – пока что неизвестно.

Премьер-министра Великобритании перевели в реанимацию

Состояние здоровья Бориса Джонсона ухудшилось в последние часы, и врачи решили перевести его ближе к аппаратам искусственного дыхания.





В это время исполнять обязанности премьер-министра будет, по просьбе Джонсона, министр иностранных дел Доминик Рааб.

Состояние 55-летнего премьер-министра ухудшилось 5 апреля и его поместили в больницу Святого Фомы с «выраженными симптомами» COVID-19. Заболел Джонсон 27 марта. Первые десять дней он провел дома с легкими симптомами. Спустя десять дней его увезли в больницу, так как его состояние не улучшилось.

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Коронавирус неравнодушен к алкоголю: в ВОЗ огорошили заявлением

Всемирная организация здоровья поставила точку в вопросе употребления алкоголя в разгар пандемии коронавируса.





Жители многих стран сегодня находятся на жестком карантине – люди работают дома, а у кого работы нет – просто ждут света в конце туннеля. К сожалению, многие переживают постоянный стресс из-за уханьской заразы, которая перевернула их жизнь и разрушила планы. Одни заедают нервы сладким, другие растворились в хобби, а третьи балуются алкоголем.

Но пить нельзя! Как бы сильно не хотелось. Так говорят в ВОЗ.

"ВОЗ рекомендует отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях добровольного карантина. Как психоактивное вещество, алкоголь влияет на состояние психики и процесс принятия решений", — заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.

По его словам, алкоголь в любых дозах усугубляет симптомы депрессии, страхи, тревожность и панику, которые могут "обостриться во время самоизоляции и карантина".

Представитель ВОЗ особо подчеркнул, что горячительные напитки ослабляют иммунитет и значительно ухудшает способность организма противостоять инфекционным болезням, в том числе уханьской заразе COVID-19.