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Лукашенко предупредил правительство: если не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие
07.04.2020 13:44 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко, во время заслушивания доклада о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, попросил правительство решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты. Об этом
Также Глава государства поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром в ближайшие дни решить проблемы, касающихся наличия защитных средств.
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Лукашенко предупредил правительство: если не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие
Президент Беларуси Александр Лукашенко, во время заслушивания доклада о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения...
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