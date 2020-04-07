Лукашенко предупредил правительство: если не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко, во время заслушивания доклада о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, попросил правительство решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты. Об этом сообщает БЕЛТА.

Также Глава государства поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром в ближайшие дни решить проблемы, касающихся наличия защитных средств.

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