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Все средства, вырученные минским «Динамо» с продажи билетов в течение апреля, будут перечислены на борьбу с коронавирусом
07.04.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
«Наша цель – помощь столичным медикам, которые в настоящее время героически сражаются с
Прямо сейчас вы можете внести свой небольшой вклад в большое дело по борьбе с распространением инфекции, даже если вы не планируете посещение матчей. Все деньги, вырученные с продажи билетов, будут направлены на приобретение необходимых средств индивидуальной защиты для больниц Минска», – говорится в сообщении.
Приобрести билеты можно
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Все средства, вырученные минским «Динамо» с продажи билетов в течение апреля, будут перечислены на борьбу с коронавирусом
Минское «Динамо» объявило о начале благотворительной акции.
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