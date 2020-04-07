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Все средства, вырученные минским «Динамо» с продажи билетов в течение апреля, будут перечислены на борьбу с коронавирусом

07.04.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» объявило о начале благотворительной акции. Все средства, вырученные в течение апреля, будут перечислены на борьбу против распространения коронавирусной инфекции в Беларуси.

«Наша цель – помощь столичным медикам, которые в настоящее время героически сражаются с коронавирусной инфекцией.

Прямо сейчас вы можете внести свой небольшой вклад в большое дело по борьбе с распространением инфекции, даже если вы не планируете посещение матчей. Все деньги, вырученные с продажи билетов, будут направлены на приобретение необходимых средств индивидуальной защиты для больниц Минска», – говорится в сообщении.

Приобрести билеты можно тут.

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Теги: Минск
 
 
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