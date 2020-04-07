ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Чехии приступают к съемкам сериала о коронавирусе и любви. Людей просят присылать смешные ситуации из жизни

07.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Телевидение Чехии начинает съемки сериала, который расскажет о жизни пражцев во время кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19.

Съемки сериала под названием «Любовь во время короны» начнутся 14 апреля, его планируется начать выпускать в эфир 27 апреля. Он расскажет историю соседей, проживающих в одном из домов Праги во время коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Из-за действующих в стране мер безопасности сериал будут снимать на камеру-робот, на площадке будут находиться только актеры, а режиссер будет управлять процессом удаленно.

Продюсер сериала призвал чехов присылать сценаристам смешные сцены из жизни, пока они находятся в изоляции, поскольку сейчас сценарий написан только для первой серии. Всего в сериале будет шесть серий.

В Чехии выявили свыше 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 72 человека. В стране закрыты все пабы, театры, музеи, кинотеатры, большинство магазинов. Граждане не должны собираться на улице более двух человек, за исключением членов семьи.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телевидение Чехии начинает съемки сериала, который расскажет о жизни пражцев во время кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19.
 
Новости дня
Новости
 
«Вынуждены закрыться». Как выживают торговые центры во время пандемии и что будет дальше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика