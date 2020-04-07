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В Чехии приступают к съемкам сериала о коронавирусе и любви. Людей просят присылать смешные ситуации из жизни
07.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Телевидение Чехии начинает съемки сериала, который расскажет о жизни пражцев во время кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19.
Съемки сериала под названием «Любовь во время короны» начнутся 14 апреля, его планируется начать выпускать в эфир 27 апреля. Он расскажет историю соседей, проживающих в одном из домов Праги во время коронавируса, сообщает «Интерфакс».
Из-за действующих в стране мер безопасности сериал будут снимать на камеру-робот, на площадке будут находиться только актеры, а режиссер будет управлять процессом удаленно.
Продюсер сериала призвал чехов присылать сценаристам смешные сцены из жизни, пока они находятся в изоляции, поскольку сейчас сценарий написан только для первой серии. Всего в сериале будет шесть серий.
В Чехии выявили свыше 4,5 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 72 человека. В стране закрыты все пабы, театры, музеи, кинотеатры, большинство магазинов. Граждане не должны собираться на улице более двух человек, за исключением членов семьи.
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В Чехии приступают к съемкам сериала о коронавирусе и любви. Людей просят присылать смешные ситуации из жизни
Телевидение Чехии начинает съемки сериала, который расскажет о жизни пражцев во время кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19.
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