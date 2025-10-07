|
Как перестать зависеть от сотрудников и сохранить контроль над бизнесом с Битрикс24
Что делать, если вместе с уходом менеджера из компании с ним уходят не только контакты, но и часть бизнеса? Такая ситуация знакома многим руководителям. Потерянные базы и документы, незакрытые сделки и упущенная прибыль…
«Я неоднократно видел, когда менеджеры увольнялись и уводили клиентов с собой в других бизнесах. Забрал трудовую, блокнотик с контактами и вместе с ним весь бизнес…» - поделился Артем Столяров, руководитель и собственник компании «ИЛАИТА», платиновый партнёр Битрикс24.
Можно ли сделать так, чтобы бизнес не зависел от отдельных людей, а руководитель всегда мог спокойно делегировать, но при этом не терять контроль? Ответ в системном подходе и правильных инструментах.
Дата: 14 октября
На вебинаре вы узнаете:
«Битрикс24 - это не просто CRM. Это инструмент для компании: задачи, проекты, искусственный интеллект под капотом, отчёты и интеграции. Всё, чтобы руководитель видел реальную картину и принимал верные решения», — отмечает Артем Столяров.
Для кого полезен вебинар
