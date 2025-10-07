Как перестать зависеть от сотрудников и сохранить контроль над бизнесом с Битрикс24

Источник материала: ProBusiness

Что делать, если вместе с уходом менеджера из компании с ним уходят не только контакты, но и часть бизнеса? Такая ситуация знакома многим руководителям. Потерянные базы и документы, незакрытые сделки и упущенная прибыль…

«Я неоднократно видел, когда менеджеры увольнялись и уводили клиентов с собой в других бизнесах. Забрал трудовую, блокнотик с контактами и вместе с ним весь бизнес…» - поделился Артем Столяров, руководитель и собственник компании «ИЛАИТА», платиновый партнёр Битрикс24.

Можно ли сделать так, чтобы бизнес не зависел от отдельных людей, а руководитель всегда мог спокойно делегировать, но при этом не терять контроль? Ответ в системном подходе и правильных инструментах.



Онлайн-вебинар: "Как перестать зависеть от сотрудников и сохранить контроль над бизнесом с помощью Битрикс24"

Дата: 14 октября

Время: 11:00–13:00

Формат: онлайн

Участие: бесплатно ( по регистрации )

На вебинаре вы узнаете:

как держать под контролем задачи и процессы;

способ защитить клиентскую базу и информацию, и передавать её новому сотруднику;

как получать точные отчеты по продажам, задача и эффективности сотрудников;

способы минимизировать ошибки и уменьшить человеческий фактор;

эффективная передача дел новому сотруднику и быстрая адаптация новичков.





«Битрикс24 - это не просто CRM. Это инструмент для компании: задачи, проекты, искусственный интеллект под капотом, отчёты и интеграции. Всё, чтобы руководитель видел реальную картину и принимал верные решения», — отмечает Артем Столяров.

Для кого полезен вебинар

Собственникам бизнеса - сможете за 5 минут понять, чем занимается каждый отдел.

Наёмным директорам - систематизируете работу и предложить собственнику конкретные инструменты роста.

Руководителям отделов - автоматизируете рабочие процессы, чтобы команда работала быстрее и без ошибок.

Топ-менеджерам - узнаете, как CRM и телефония помогают выполнять KPI без ручного контроля.



Вебинар соберёт руководителей из разных сфер - логистики, digital-маркетинга и мебельного производства. Гости поделятся личным опытом внедрения Битрикс24 и покажут на реальных примерах, какие процессы удалось оптимизировать.

Регистрация на вебинар даёт вам бонусы:

Бесплатная консультация с бизнес-аналитиком по Битрикс24

Персональный аудит вашего портала с отчётом и рекомендациями