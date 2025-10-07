Как устроена банковская сфера в Африке: опыт владельца частного банка

Источник материала: ProBusiness





Питер Мунга — кенийский миллиардер и серийный предприниматель, который приобрел широкую известность в Восточной Африке как основатель крупнейшего частного банка «Equity Bank Group», обслуживающего более 20 миллионов клиентов в 5 странах с 1984 года. «Про бизнес» встретился с предпринимателем, чтобы обсудить ключевые инсайты из его многолетнего опыта в бизнесе, уникальные возможности на африканском рынке, перспективы сотрудничества со странами Восточной Европы и деловые навыки, которых не хватает нынешнему поколению предпринимателей по всему миру.

«Я открыл банк в своей деревне, где люди меня знали»

— После окончания школы я работал в правительстве Кении в сфере государственного управления и получил колоссальный опыт в нескольких министерствах: сельского хозяйства, туризма, образования и корпоративных, социальных услуг. Поскольку я знал, что однажды выйду на пенсию, нужно было позаботиться о собственном будущем, и я начал изучать потребности страны в то время. Это позволило подготовиться к ведению бизнеса после ухода с государственной службы. Но не любого бизнеса, а такого, который мог бы изменить жизнь людей к лучшему. Первым проектом стал Equity Bank в 1984 г. Как бывший госслужащий, я знал, что мелкие фермеры не имели доступа к финансовым услугам. Их исключали из традиционной банковской системы. У них не было доступа к кредитам и возможностям для сбережений. Хотя они вносили значительный вклад в экономику страны, система того времени их игнорировала. Я открыл банк в своей деревне, где люди меня знали. Они уважали мою честность и доверяли мне в делах. Банк был ориентирован на работу с мелкими фермерами, включая начинающих предпринимателей, занимающихся выращиванием чая, кофе и другими культурами. Они могли вносить свои деньги, получать помощь в ведении бухгалтерского учета, обучаться инвестициям и иметь доступ к кредитам. Основной вызов на старте заключался в том, что разработанная мной бизнес-модель (акцент на работе с мелкими предпринимателями из феры сельского хозяйства) была неизвестна в этой части мира. Не существовало никаких книг, описывающих подобный подход, и люди вообще не считали, что такая модель имеет какую-либо ценность из-за нетипичной целевой аудитории. Многие ожидали, что я буду оказывать помощь любому человеку в любое время, основываясь на стереотипах о тех, кого поддерживали иностранцы с гуманитарной помощью: людей без обуви, без дорогих костюмов, без образования. Они считались неподходящими для банковской системы. Дополнительные трудности также возникали из-за того, что наше правительство того времени не особенно верило в способность кенийцев заниматься банковским делом самостоятельно. Тогда на нас оказывал давление крупный иностранный бизнес из колониального прошлого.





Мы были настоящими первопроходцами индустрии и строили первый частный банк в стране с местным капиталом, что не всегда просто. Нужны были профессионалы с релевантным опытом, но среди кенийцев подходящих кадров практически не было. Поэтому я привлекал качественных специалистов из иностранных банков. Сложности с наймом есть всегда, но если вы хорошо платите сотрудникам, даете им чувство гордости и признания за важную работу, уважаете и мотивируете их, то компания с очень высокой вероятностью обречена на рост. Как руководитель я требовал от людей в первую очередь честности. Дальше шли профессионализм, страсть к своей работе и мотивация к достижению сверх результатов. Но даже с очень сильной командой ни один предприниматель не застрахован от неудачных решений. Я совершил огромное множество ошибок, которые обошлись очень дорого. Например, мы предоставляли кредиты без залога. Некоторые люди были нечестны и не возвращали займы. Это одна ошибка. Другая заключалась в том, что я думал, что смогу успешно продвигать банк без профессиональных маркетологов. Только с годами опыта пришло понимание, что нужно нанять профессиональную маркетинговую команду, чтобы популяризировать банк. Без этого невозможно построить реально крупный бизнес. Но в любом случае неверные решения — это просто кривая обучения. В итоге все окупилось, ведь ошибки в бизнесе — это не только финансовые потери, но и приобретенный опыт, который делает тебя сильнее, а твои компетенции дороже.

«Знаю многих предпринимателей, которые очень серьезно разбогатели благодаря нашей финансовой поддержке, некоторые даже стали миллиардерами»

Ключевая основа нашего успеха — доверие. Его оказало большое количество клиентов, которые к нам пришли. Особенно те люди, которые ранее никогда в банках не обслуживались. Большинство из них были готовы возвращать долги без принуждения благодаря высокой лояльности. Так банк рос, и число клиентов увеличивалось. За первые пять лет у нас было около миллиона клиентов. Ни один другой банк в стране не имел такого количества. Еще один ключевой компонент роста — интернет-революция. Когда у нас еще не было компьютеров, банк часто не справлялся с нарастающим потоком клиентов, просто не хватало пропускной способности из-за необходимости работать вручную. Но как только мы полностью оцифровали процессы, сразу получили возможность обслуживать людей в разы быстрее. Пять лет назад у нас было около 13 миллионов клиентов только в Кении. Теперь примерно 19 тысяч наших сотрудников обслуживает почти 20 миллионов клиентов в Восточной Африке, включая ДРК, Танзанию, Руанду и Южный Судан. Наш банк своего рода экономический инструмент, который помогает создавать бизнес-движение в странах Африки. Мы создаем рабочие места в сельских районах и обеспечиваем легкий доступ к финансам для тех, кто занимается коммерческой деятельностью: сельское хозяйство, животноводство, импорт, экспорт и транспортные услуги. Я знаю многих предпринимателей, которые очень серьезно разбогатели благодаря нашей финансовой поддержке, некоторые даже стали миллиардерами. Еще одно уникальное достижение — мы первыми вышли на IPO и сделали многих кенийцев акционерами банка, дав возможность заработать на инвестициях. Это огромный повод для гордости.





Сейчас наша банковская система более продвинута, чем во многих развитых странах. У нас есть интернет-банкинг, мобильные системы перевода денег. Мы полностью оцифрованы, и поэтому не можем жаловаться. Мы опережаем многих, возможно, даже постсоветское пространство, если сравнивать, как мы работаем. Наши системы очень эффективны. Минимум ошибок, есть местные высококвалифицированные специалисты: профессиональные банкиры, ИТ-специалисты, инженеры-программисты. Конечно, периодически случаются киберпреступления из-за тотальной автоматизации. Иногда системы взламывают, и деньги теряются, но, к счастью, они застрахованы. Подобные проблемы требуют внимания, но это нормально, как и в любых других организациях. Когда у вас большая команда и сложные системы, нужно постоянно думать об их улучшении, увольнять недобросовестных сотрудников и нанимать новых. Это обычные бизнес-вызовы. Проблемы крупного бизнеса схожи с проблемами малого, хотя управление в крупном бизнесе должно быть лучше. Но если вы можете управлять малым бизнесом и расти вместе с ним, то вероятно, со временем будете готовы выйти на новый уровень. Это то, что произошло с нами. По мере роста мы накапливали опыт и решали проблемы. Это и привело к успеху. Главное для предпринимателя в этом непростом процессе — сохранять страсть, честность и фокус. Кстати, молодые люди нередко спрашивают о том, как не потерять фокус, имея множество проектов. Сейчас у меня около 10 действующих бизнесов: частный университет, школа для детей, сеть предприятий по агропереработке и другое. Но везде работает универсальный и единственный рецепт эффективности — наем профессионалов своего дела. Я управляю школой, но я не учитель. Школа успешна, потому что я знаю, как управлять профессионалами. Вот что реально должен уметь большой предприниматель. Все остальное — вторично.





«Мои проекты окупаются, но главная прибыль для меня — это удовлетворение от того, что я делаю то, что считаю правильным»

Хотя перед стартом любого бизнеса также важно провести технико-экономическое обоснование проекта. Это позволяет определить, что можно предложить рынку и как лучше структурировать финансы. Затем я оцениваю, будет ли этот бизнес жизнеспособным. Для меня очень важна достаточная доходность при наименьших затратах капитала. При этом идея бизнеса должна быть интересной не только с точки зрения доходов. Бизнес должен быть логичным продолжением вашей мечты, ваших стремлений в жизни. Вы должны быть сами мотивированы к его развитию, а не подталкиваемы кем-то. Только тогда можно пробиться к масштабному результату. В моем случае это частная школа для детей и университет. Я хочу изменить людей, сделать их лучше. У нас 1500 учеников, которые внесут вклад в экономическое развитие страны. Мои проекты окупаются, но главная прибыль для меня — это удовлетворение от того, что я делаю то, что считаю правильным.

Основная проблема нынешнего поколения предпринимателей в том, что молодые люди хотят быстро разбогатеть, разбогатеть буквально вчера. Все хотят быть богатыми. Без усилий, без ожиданий, сразу с деньгами. Начать сегодня и стать богатым сегодня. Это невозможно. Ни в какие времена невозможно. Нужно иметь терпение. Да, сейчас действительно легче зарабатывать деньги, если вы достаточно инновационны. Во времена, когда я начинал бизнес, независимо от того, были вы инновационны или нет, не было соответствующих условий, люди не были готовы принимать новые идеи. Хотя банк создавался очень простыми способами, люди не верили, что я смогу добиться успеха. Но сегодня все иначе. Я могу сидеть дома с ноутбуком и строить бизнесы за границей. В прошлом нужно было путешествовать. Теперь я могу не двигаться с места и вести множество дел. Но богатство само по себе не упадет с неба. Ключевое — терпение и умение адаптировать новый опыт. В бизнесе постоянно что-то идет не так. Нужно понять, почему произошла ошибка, чтобы следующий шаг был тщательно продуман. Анализ ошибок — иногда лучший учитель. Если я коснусь горячего камня пальцем, почувствую боль и сразу уберу руку. Я не повторю этого снова. То же самое в бизнесе. Вы можете гарантировать успех, если оцениваете риски без эмоций. Если вы решили, что риски минимальны и вы можете с ними справиться, то вы будете успешны. Сегодня, благодаря искусственному интеллекту, можно прогнозировать и видеть возможную прибыль. Технологии позволяют оценить, правильно ли вы действуете. Раньше этого не было. Можно нанимать специалистов, которые работают за вас. Это лучший подарок. Я могу нанять вас (журналиста) как управляющего директора медиакомпании, и вы будете зарабатывать деньги своим умом, больше, чем я.





Предприниматель — это тот, кто смотрит дальше, чем могут видеть глаза, и замечает неочевидные возможности. Это дает ему преимущество. Хотя многие люди ведут бизнес, далеко не все из них являются предпринимателями, потому что при первой неудаче большинство бросает свои идеи. Предприниматель же видит возможность и не бросает ее. Такой человек верит, что даже после неудачи у него хватит энергии продолжать. У меня было множество неудачных проектов, некоторые обходились в миллионы, но во мне нет синдрома сожаления, я не оглядываюсь назад и концентрируюсь над тем, что уже работает. Думать о том, что не сработало как бизнес-модель, нет смысла, уже ничего не изменится. Я просто благодарю себя за новый опыт и двигаюсь вперед. Неудачи — часть успеха. При этом деньги в этом уравнении не равны успеху. У меня нет сентиментальности к деньгам, которые лежат в кармане. Я предпочитаю, чтобы они работали и приносили еще больше капитала.

«Инициативные предприниматели могут получать здесь большую прибыль благодаря дешевой рабочей силе. Африке остро недостает технологий и оборудования. А это единственный путь к повышенной добавленной стоимости»

Большинство людей с большими деньгами жадны. Они хотят держать все у себя и не помогать другим. Я другой. Для меня ярлыки «бедный» или «богатый» — это тщеславие. Пока я могу выполнять свои финансовые обязательства перед семьей и платить долги, я доволен. Меня интересует сегодняшний день, а не накопление денег или статус богатого человека. Я просто продолжаю инвестировать туда, где есть возможности, чтобы покрывать инфляцию. С каждым прошедшим днем деньги стоят все меньше, не потому что я их трачу, а из-за инфляции, поэтому глупо держать их в кармане. Я просто трачу деньги на дело и иду дальше. Если получается заработать — хорошо, если нет — забываю и ищу возможности получше. При этом я никогда не рассказываю о своих инвестициях. Это секрет. Предприниматели не говорят громко о том, что собираются делать, потому что это возможность. В любой момент кто-то может опередить меня. Но если обсуждать бизнес-перспективы Африки в общих чертах, то сферу коммуникаций я считаю самой выгодной из-за ее новизны и малого количества специалистов в индустрии. Я имею в виду кинопроизводство, театры, аудио и видеоконтент. Индустрию развлечений в целом. Этот сектор активно растет и становится очень перспективным. Конкуренция минимальна, а рынок и потребность огромны. Это лишь вопрос времени, когда здесь появятся бизнес-гиганты.





Около 5 лет назад я ушел на пенсию и уже не так активно занимаюсь бизнесом, больше концентрируюсь на инвестициях, но рабочий график по-прежнему очень насыщен. Каждый день огромное количество встреч без перерыва, иногда нет времени пообедать, как сегодня. Раньше были хобби — математика и красивые женщины. Но теперь нет, это уже не интересно. Кстати, у меня есть уникальная особенность — я никогда не использую ежедневник и даже часы. Любые контакты и расписание встреч держу в голове. Это устоявшаяся привычка, которую не поменяют никакие новые технологии.

Говоря о перспективах сотрудничества между Кенией и странами постсоветского пространства, я бы сказал, что мы можем многому научиться друг у друга. Возможностей действительно много. Мы аграрная страна, вы индустриальный регион. Мы можем экспортировать чай, кофе, макадамию, продукты питания, а вы открывать здесь производства, создавая рабочие места. Стоимость рабочей силы в вашем регионе высока, особенно в России, у нас — низкая. Инициативные предприниматели могут получать здесь большую прибыль благодаря дешевой рабочей силе. Африке остро недостает технологий и оборудования. А это единственный путь к повышенной добавленной стоимости. Сейчас местным предпринимателям приходится вкладывать больше инвестиций, чтобы иметь доступ к большой марже. Например, я перерабатываю макадамию, но мне пришлось импортировать оборудование. Без больших денег я бы не начал. Но на нашем рынке есть и достойные преимущества: большая емкость рынка и относительно низкая конкуренция. Одним словом, возможностей много, нужно лишь приложить должные усилия. Всем молодым предпринимателям я очень советую заводить друзей из разных стран, ездить по миру и учиться новому опыту. Когда-нибудь накопленный капитал социальных связей обязательно поможет построить действительно успешный проект. Может быть, в Африке, а может быть, где-то еще — главное не переставать искать новые возможности.