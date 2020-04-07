Александр Фильцов: «Чемпионат Беларуси нужно приостановить до того времени, когда ситуация улучшится»

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер « Смолевичей » поделился мнением о продолжении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

– К белорусскому чемпионату сейчас пристальное внимание. Многие страны приобрели телеправа на его показ. В России «Матч ТВ» транслирует все игры. Это, безусловно, положительный момент. Да и просто приятно, что чемпионат, в котором выступаешь, широко освещают.

Тем не менее, считаю, что в сложившейся ситуации важнее здоровье людей и что чемпионат нужно приостановить до того времени, когда ситуация улучшится.

Мы играем для болельщиков. Посещаемость турнира и без того не самая высокая, сейчас же зрителей на трибунах почти нет, и обстановка совсем унылая. На нашем последнем матче 5 апреля с «Витебском» было порядка ста человек.

– Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что «лучше играть без болельщиков и показывать игры по телевидению, поскольку футбол приносит позитивную энергию в дома любителей спорта». С одной стороны, это так. С другой, встает вопрос: что чувствуете вы, футболисты? Не с опаской ли выходите на поле, где не может быть социальной дистанции в полтора метра?

– Вне поля мы соблюдаем меры предосторожности. В частности, постоянно обрабатываем руки антисептиком. Но игра – это наша любимая работа. Во время нее, конечно же, приходится идти на контакт.

– На повседневной жизни пандемия как-то сказывается?

– В супермаркете встречаю все больше людей в масках и перчатках. Для меня же плохо, что не могу видеть свою семью – жену и полугодовалого ребенка. С конца августа, когда подписал контракт с солигорским «Шахтером», который позже отдал меня в аренду в , часто, да чуть ли не каждую неделю, летал в Москву. Сейчас же и самолеты не летают, и поезда не ходят. Осталось автомобильное сообщение.

Если последует решение о приостановке чемпионата, это, на мой взгляд, будет правильно. Но пока надо выполнять контракт, – сказал Фильцов.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 7 апреля – более 1,34 миллиона случаев. Более 276 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 74 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 861 случай заражения коронавирусом. 54 человека выздоровели и 13 умерли.

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса