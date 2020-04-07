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Александр Лукашенко: магазины, некоторые аптеки вздули в 2-3 раза цены!
07.04.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В некоторых аптеках цена на маски уже 1,5 рубля за одну, хотя до ажиотажа спокойно можно было купить в два раза дешевле. За тот же антисептик продавцы хотят 7, а то и 10 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент говорит: это безобразие. Александр Лукашенко заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. В некоторых аптеках цена на маски уже 1,5 рубля за одну, хотя до ажиотажа спокойно можно было купить в два раза дешевле. За тот же антисептик...
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