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Главный санитарный врач Беларуси: «Если у вас ухудшается состояние, вызывайте скорую помощь»
07.04.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О статистике по заболеваемости по годам Президент говорил не раз. 7 апреля озвучил цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году за первый квартал смертность снизилась на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. От пневмонии – на 9 %. Кроме коронавируса существует множество болезней. Но почему мы об этом забываем? Забываем и паникуем.
Наталья Жукова, главный санитарный врач Беларуси:
Но учитывая, что эта инфекция достаточно серьезно влияет на общий эпидемиологический фон, мы говорим: оставайтесь дома, вызывайте врача. Если у вас ухудшается состояние, вызывайте скорую помощь. Оказана будет в полном объеме.
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Новости Беларуси. О статистике по заболеваемости по годам Президент говорил не раз. 7 апреля озвучил цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году...
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