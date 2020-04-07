ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главный санитарный врач Беларуси: «Если у вас ухудшается состояние, вызывайте скорую помощь»

07.04.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О статистике по заболеваемости по годам Президент говорил не раз. 7 апреля озвучил цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году за первый квартал смертность снизилась на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. От пневмонии – на 9 %. Кроме коронавируса существует множество болезней. Но почему мы об этом забываем? Забываем и паникуем.

Главный санитарный врач Беларуси: «Если у вас ухудшается состояние, вызывайте скорую помощь»

Наталья Жукова, главный санитарный врач Беларуси:
Сегодня, кроме коронавируса, циркулируют и другие вирусы. Мы регистрируем среди заболевших ОРВИ не только коронавирус. Это и вирусы респираторных инфекций, вирусы гриппа. И поэтому сегодня любая респираторная инфекция не может трактоваться только как коронавирусная.

Но учитывая, что эта инфекция достаточно серьезно влияет на общий эпидемиологический фон, мы говорим: оставайтесь дома, вызывайте врача. Если у вас ухудшается состояние, вызывайте скорую помощь. Оказана будет в полном объеме.

Главный санитарный врач Беларуси: «Если у вас ухудшается состояние, вызывайте скорую помощь»

Читайте также:

Владимир Караник рассказал о случаях заражения медиков коронавирусом

Александр Лукашенко: «Мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки. Уже у некоторых кожа облезла»

Александр Лукашенко: если к концу недели мне доложат, что чего-то не хватает, особенно для защиты врачей – правительства не будет

Люди в материале: Наталья Жукова, Виктория Ходосок

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О статистике по заболеваемости по годам Президент говорил не раз. 7 апреля озвучил цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году...
 
Новости дня
Новости
 
Кто сегодня в передовиках на посевной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика