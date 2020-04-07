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Карантин закончился, а осадок от дезинформации остался. Как коммунаровцы пережили испытание коронавирусом и как это изменило их жизнь

07.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

1 апреля в Коммунаре было откровенно не до шуток: в Гомельскую больницу с подозрением на коронавирус увезли учащегося 3 класса Коммунаровской школы. 2 апреля в инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы были доставлены 39 жителей агрогородка, контактировавших с мальчиком. На интернет-порталах и в соцсетях прокатилась лавина слухов и фальшивых сообщений. Подобные выдумки с первого взгляда кажутся достаточно безобидными. Но шквал дезинформации, откровенное сгущение красок в кризисных ситуациях могут нанести не менее ощутимый вред для здоровья и жизни. В этом уверен отец 9-летней Маши (имя изменено) из Коммунара.  Девочка была госпитализирована 2 апреля вместе с остальными 38 односельчанами в инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы. 4 апреля она и еще 28 человек были отпущены домой. Сегодня, 7 апреля, у нее закончился карантин. Играм с ровесниками и прогулкам на улице она предпочитает квартиру. Точнее не она, а родители. Для них апрель 2020 запомнится на всю жизнь. Вот что рассказал нам отец Маши, с которым мы связались по телефону:

— Маша – наша единственная дочь. Можете представить наше состояние, пока мы дожидались результатов анализов. Это такое потрясение. Но мы справились. Огромное спасибо нашим врачам, санэпидемслужбе. Они сработали профессионально и оперативно. Все время, пока дочка находилась в инфекционном отделении, мы держали тесную связь с главврачом Жанной Евтуховой и завотделением, врачом-инфекционистом Ольгой Махановой. Их поддержка, спокойствие и уверенность не позволили нам поддаться панике.

С дочкой тоже созванивались постоянно. Думаю, она пережила госпитализацию легче, чем мы супругой. Мы передали ей в бокс книжки, игры, раскраски. К тому же, она у нас самостоятельная: во 2-м классе уже ездила в санаторий. Да и с Ольгой Леонидовной приходилось встречаться, когда в прошлом году Маша подхватила какую-то инфекцию. Ольга Леонидовна – хороший врач и очень внимательный, отзывчивый человек. Ей – отдельная огромная благодарность от всей нашей семьи.

Единственное, что меня возмутило во всей этой ситуации, так безответственное поведение некоторых наших интернет-изданий. Знаете, мы ведь впервые оказались «героями» интернета. И, зная, как разворачивались события на самом деле, а потом читая их интерпретацию в сетях, я был обескуражен.  Интернет просто захлестнула волна полуправды и откровенной лжи. Мне начали звонить коллеги с работы. Спрашивали: это правда, что у вас там шлагбаум поставили? Просто интересно: кто и с какой целью придумывает неправдивую информацию? Кто ее распространяет? Зачем сгущать краски, сеять хаос?

Они вообще понимают, что за свои слова нужно отвечать? Думаю, им просто не доводилось бывать в подобных ситуациях. А может у них нет детей, нет семьи и друзей?  И они никогда не переживали за здоровье и жизнь близких людей?

Я думаю, всем нам нужно серьезно пересмотреть свое отношение к информации, размещаемой в сети. Нам все нужно достоверное, объективное и правдивое освещение ситуации.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

 
 
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1 апреля в Коммунаре было откровенно не до шуток: в Гомельскую больницу с подозрением на коронавирус увезли учащегося 3 класса Коммунаровской школы. 2...
 
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