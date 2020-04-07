Николай Лысенков: Президент должен признать свои ошибки. А Беларусь себя прокормит

Лукашенко должен признать, что недооценил опасность коронавируса и ввести карантин.





«У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?». Так объяснил сегодня Лукашенко причины, по которым он не вводит в стране карантин из-за коронавируса.





Но действительно ли Беларусь ляжет с голодухи? Комментирует бывший председатель колхоза Николай Лысенков.





- В Беларуси действительно ранняя посевная. Влаги в этом году было мало, почвы не сильно увлажнены, поэтому надо успеть посеять, пока есть влага. Позже посеем – вообще можно без урожая остаться.





А то, что жрать нечего будет – будет результат 25-летнего деятельности Лукашенко. Президент за 25 лет правления не сделал никакой подушки безопасности, а месяц карантина, условно говоря, ввернет страну в голодовку. Это о чем-то да говорит. На самом деле все не так страшно. Месяц карантина не означает, что трактор в поле не будет работать. Трактор в поле работает один, там нет скопления людей. Карантин подразумевает, чтобы люди не собирались одновременно в одном месте.





Безусловно, нужно подумать, как доить коров. Действительно, на животноводческих объектах есть сложности: там работает коллектив, но все равно людей можно развести друг от друга, чтобы они работали на расстоянии друг от друга.





То, что карантин введен в других странах, не значит, что вся жизнедеятельность там прекратилась, жизнь остановилась.





Лукашенко месяц назад заявил, что никакой карантин не нужен, что опасен не столько коронавирус, сколько коронапсихоз. Только по официальной версии госпитализированы около 800 человек, а сколько от нас скрывают? Можно говорить, что счет больных идет на тысячи, если не на десятки тысяч. Но поскольку уже сказано, что все это пустое, надо как-то выкручиваться из ситуации. Поэтому Лукашенко по-прежнему твердит, что карантин вводить нельзя, и при этом прикрывается фермами, животноводами. И в условиях карантина можно сеять и пахать и молоко с мясом получать.





Скажу больше: карантин может сыграть даже на руку сельскому хозяйству, потому что руководителям сельхозпредприятий не придется ежедневно ездить на никому не нужные совещания в райисполкомы.





- Даже в белорусских условиях карантинные меры на селе вполне реализуемы?





- Конечно. Даже в условиях карантина не остановится ни посевная, ни животноводчество. Лукашенко пытается залезть в каждую дырку, но на местах все могут организовать и без него, главное – чтобы он не мешал.









- Просто на местах нужно дать свободу принятия решений?





- Свободу принятия решений – это само собой. Главное – признать ошибки, когда три месяца нам вбивали в головы, что коронавирус – это пустое. Надо признать эту ошибку и спасти людей. У нас жизни людей, к сожалению, считают в условных единицах: в долларах, в евро, в белорусских рублях он считает. Остановить экономику, мол, нельзя, потому что мы потеряем что-то. Но в то же время мы теряем людей. Мы переводим жизни людей в деньги. Правительство сейчас (не во главе с Румасом, а во главе с Лукашенко) должно признать эту ошибку и ввести карантин. Но такой карантин, при котором и посевная не остановится, и продовольственная безопасность не окажется под угрозой.





- На сельском хозяйстве коронавирус уже сказался?





- Ситуация сложная, трудная посевная, но не из-за коронавируса. В этом году очень сильно сказались погодные условия: очень теплая зима наложилась на затяжную весну. А коронавирус ударит по белорусской экономике сильнее всех, потому что наша экономика не приспособлена работать без бюджетной кормушки.





Золотовалютные резервы каждый месяц тают на миллиард. Я считаю, что и посевная вытягивает деньги. С топливом ситуация не хуже, чем в прошлые годы, с удобрениями особых проблем нет, с кадрами на селе проблема становится острее с каждым годом.





Президенту надо признать свою ошибку, успокаивая людей 50-ю граммами и забалтывая людей ледовыми площадками.





- В любом случае страна не окажется перед угрозой голода?





- Беларусь половину продовольствия экспортирует. То есть, себя мы точно прокормим.