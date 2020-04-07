Вергейчик – журналисту «Беларусь 5» о коронавирусе: «Нет такой темы!»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик не захотел беседовать со «Спорт-кадром» на тему коронавируса.

Когда корреспондент телеканала пытался подойти к Вергейчику , тот ответил и ушел: «Я же знаю: коронавирус. Нет такой темы!»

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 7 апреля – более 1,34 миллиона случаев. Более 276 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 74 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 861 случай заражения коронавирусом. 54 человека выздоровели и 13 умерли.

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