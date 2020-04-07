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Александр Лукашенко: Если вы видите, что человек нормальный, отрицательный тест – не держите его в больнице
07.04.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О статистике по ситуации с коронавирусом Президенту докладывают каждый день. Новые цифры он озвучивает на совещании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране госпитализированы 794 человека. З1 – на искусственной вентиляции легких.
Виктория Ходосок, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Точно так и в больницах: если вы видите, что человек нормальный, у него положительного нет теста, отрицательный показатель – не держите его там.
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Александр Лукашенко: Если вы видите, что человек нормальный, отрицательный тест – не держите его в больнице
Новости Беларуси. О статистике по ситуации с коронавирусом Президенту докладывают каждый день. Новые цифры он озвучивает на совещании, сообщили в программе...
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