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Александр Лукашенко: Если вы видите, что человек нормальный, отрицательный тест – не держите его в больнице

07.04.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О статистике по ситуации с коронавирусом Президенту докладывают каждый день. Новые цифры он озвучивает на совещании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране госпитализированы 794 человека. З1 – на искусственной вентиляции легких.  

Александр Лукашенко: Если вы видите, что человек нормальный, отрицательный тест – не держите его в больнице

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Александр Лукашенко: «Боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам своё здоровье»

Виктория Ходосок, СТВ: 
За все время сделаны десятки тысяч тестов. Для этого задействованы 13 лабораторий. Да, цифра растет. И этого не избежать. Но катастрофы нет – говорит Президент. Медики свою работу делают. Но что поражает, точнее – кто? Люди. Те, кого отправляют на самоизоляцию. Не просто же так! Порядок будут ужесточать. У депутатов уже есть предложения.  

Александр Лукашенко: Если вы видите, что человек нормальный, отрицательный тест – не держите его в больнице

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если вы видите, а врачи – вы видите, что этот человек за неделю, я не говорю – больницы, а вот первого, второго уровня, нормальный один тест, может, и второй сделали – нет у него положительного теста. Зачем вы его там держите? Я просто публично вам говорю, чтобы вы понимали мое требование. Это, во-первых, недешево. А во-вторых, не надо занимать эти места – они, не дай Бог, пригодятся.  

Точно так и в больницах: если вы видите, что человек нормальный, у него положительного нет теста, отрицательный показатель – не держите его там.   

Александр Лукашенко: Если вы видите, что человек нормальный, отрицательный тест – не держите его в больнице

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. О статистике по ситуации с коронавирусом Президенту докладывают каждый день. Новые цифры он озвучивает на совещании, сообщили в программе...
 
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