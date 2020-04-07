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Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

07.04.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тесты на коронавирус со всей страны поступают в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самая точная и ответственная часть – диагностика. Рекорд – практически 900 тестов за сутки.   

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Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:  
Здесь речь идет об организации труда. У нас в каждой лаборатории, которые работают, имеются несколько групп самостоятельных, которые в 3 смены работают с тем, чтобы результаты получать и можно было как-то отдохнуть.

Как любое учреждение, как медицинское учреждение, ограничили поступление плановых больных. Это обычная усиленная работа, правда, в круглосуточном режиме.   

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Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Это не только большое испытание для врачей и ученых – своего рода проверка на сознательность для нас всех. И любопытно отметить: если в поисковике набрать любое учреждение здравоохранения, к примеру, 1-я больница, сразу на экране всплывет окошко «Оповещение о COVID-19: если чувствуете себя плохо, оставайтесь дома».   

Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Кристина Федорович, корреспондент:   
Предупрежден – значит, вооружен. Так, соблюдая простые меры безопасности, мы с вами можем сберечь себя и окружающих. Избегайте мест массовых скоплений, держите дистанцию как минимум 1 метр, регулярно мойте руки и обрабатывайте их спиртосодержащим средством. Не трогайте лицо руками и будьте здоровы!   

Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Люди в материале: Кристина Федорович

 
 
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Новости Беларуси. Тесты на коронавирус со всей страны поступают в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самая...
 
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