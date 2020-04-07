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Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии
07.04.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тесты на коронавирус со всей страны поступают в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самая точная и ответственная часть – диагностика. Рекорд – практически 900 тестов за сутки.
Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Как любое учреждение, как медицинское учреждение, ограничили поступление плановых больных. Это обычная усиленная работа, правда, в круглосуточном режиме.
Кристина Федорович, корреспондент:
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Трудятся в 3 смены, чтобы можно было как-то отдохнуть. Как сейчас работает РНПЦ эпидемиологии и микробиологии
Новости Беларуси. Тесты на коронавирус со всей страны поступают в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самая...
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