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Святая месса пройдет в соборе Парижской Богоматери в Страстную пятницу

08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Святая месса пройдет в соборе Парижской Богоматери в Страстную пятницу

Архиепископ Парижа Мишель Опети в эфире телеканала BFM сообщил, что во время предстоящей в Страстную пятницу мессы в соборе Парижской Богоматери он обратится к верующим с проповедью, информирует ТАСС.

Месса внутри собора будет включать краткую проповедь и соберет ограниченное количество людей из-за восстановительных работ в Нотр-Даме после пожара и мер по предотвращению распространения коронавируса. Во время мессы актеры прочтут священные тексты. Прозвучит музыка в исполнении скрипача Рене Капюсона.

Возгорание в районе шпиля собора Парижской Богоматери возникло вечером 15 апреля 2019 года по невыясненным причинам. Огонь быстро охватил все здание из-за деревянных лесов, сооруженных на время реставрации и ремонта. Потушить пожар полностью удалось лишь утром следующего дня, пламя уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.

Во Франции складывается сложная обстановка в связи с коронавирусом. С начала эпидемии в стране заболели 70,4 тыс. человек, умерли более 8 тыс. По меньшей мере 833 человека, заразившихся COVID-19, умерли во Франции за последние 24 часа.

С 17 марта в стране действует режим самоизоляции, цель которого — максимально ограничить перемещение граждан по улицам. По решению правительства, он продлен до 15 апреля.

https://www.belta.by/

 
 
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Архиепископ Парижа Мишель Опети в эфире телеканала BFM сообщил, что во время предстоящей в Страстную пятницу мессы в соборе Парижской Богоматери он обратится к...
 
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