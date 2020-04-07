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Святая месса пройдет в соборе Парижской Богоматери в Страстную пятницу
08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Архиепископ Парижа Мишель Опети в эфире телеканала BFM сообщил, что во время предстоящей в Страстную пятницу мессы в соборе Парижской Богоматери он обратится к верующим с проповедью, информирует ТАСС.
Месса внутри собора будет включать краткую проповедь и соберет ограниченное количество людей из-за восстановительных работ в
Возгорание в районе шпиля собора Парижской Богоматери возникло вечером 15 апреля 2019 года по невыясненным причинам. Огонь быстро охватил все здание из-за деревянных лесов, сооруженных на время реставрации и ремонта. Потушить пожар полностью удалось лишь утром следующего дня, пламя уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.
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С 17 марта в стране действует режим самоизоляции, цель которого — максимально ограничить перемещение граждан по улицам. По решению правительства, он продлен до 15 апреля.
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Архиепископ Парижа Мишель Опети в эфире телеканала BFM сообщил, что во время предстоящей в Страстную пятницу мессы в соборе Парижской Богоматери он обратится к...
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