Коронавирус в Беларуси и мире: сколько жертв и зараженных Ковид-19 на 8 апреля

Во всем мире китайский коронавирус подхватили уже более 1,4 миллиона человек.
Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 8 апреля 2020-го.
Коронавирус ни на день не отступает – фиксируются все новые случаи заражения Ковид-19 во всем мире. На данный момент число зараженных превысило 1,4 миллиона человек, жертвами болезни стали более 81 тысячи людей. Поражены уже 205 стран и территорий.
Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 8 апреля
По состоянию на 8 апреля, в мире зарегистрировали 1 413 415 случая заражения коронавирусом. При этом 81 103 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 298 389 человека успешно победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.
статистика на 8 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com
США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 368 817. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 12 285 человек.
На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 140 617 человек, 13 912 человек скончались, а более 43 тысяч – вылечились.
В Италии, которая раньше считалась самым большим очагом заражения COVID-19 в Европе, дела пошли на поправку. Страна опустилась на третье место по числу инфицированных – там зарегистрировали 135 586 случаев заражения коронавирусом.
Во Франции коронавирусом больны 110 049 человек, в Германии – 107 458, в Китае – 82 718, в Иране – 62 589, в Великобритании – 55 946.
Сколько больных на коронавирус в Беларуси 8 апреля
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 апреля в Беларуси был инфицирован коронавирусом 861 человек: 794 проходят лечение в больницах, 54 выздоровели, 13 умерли.
Темпы роста числа инфицированных COVID-19 увеличиваются ежедневно. В пятницу, 3 апреля, был подтвержден 351 случай заражения, 4 апреля – 440 (+89), 5 апреля – 562 (+122), 6 апреля – 700 (+138), 7 апреля – 861 (+161).
Таким образом, только за три последних дня в Беларуси был зарегистрирован 421 новый случай инфицирования коронавирусом – почти столько же, сколько за весь предыдущий месяц.
В Беларуси уже проведено около 43 тысяч тестов. Для проведения тестирования уже задействованы 13 лабораторий.
7 апреля, на совещании Александр Лукашенко предупредил чиновников:
"Не дай бог где-то какой-то обман... Если вы один раз обманете, вам никто верить не будет".
Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси
По официальной статистике, на Брестчине, Могилевщине и Гомельщине смертельных случаев нет. В Брестской области только трое человек госпитализированысз COVID-19, в Гродненской области – 10, в Могилевской – 18, в Гомельской области 32 госпитализированы и один уже выписан.
В Минске – зараженных 497 человек, 25 выздоровели, 5 умерли;
В Минской области – зараженных 91 человек, 1 выздоровел, 3 умерли;
В Витебской области – зараженных 143 человека, 27 выздоровели, 5 умерли;
В Гомельской области – зараженных 32 человека, 1 выздоровел;
Эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в Беларусь
Вечером 7 апреля миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь. Она состоит из трех экспертов. Они начнут работать со среды и будут в нашей стране до субботы, сообщает в Telegram пресс-служба Министерства здравоохранения.
Миссия оценит "реальную ситуацию" с коронавирусом в нашей стране и работу национальной системы здравоохранения. Накануне её приезда был запущен интернет-портал со статистикой о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Эксперты должны оценить "адекватность мер", предпринятых для борьбы с COVID-19. Они посетят учреждения здравоохранения не только в столице, но и в Минской, Витебской областях.
Известно, что экспертов Всемирной организации здравоохранения в нашу страну пригласил Александр Лукашенко.
Один из восьми человек старше 50 лет испытывает дефицит этого витамина в течение всего года.
Витамин D, от недостатка которого мы так страдаем в осенне-зимний период, как оказалось, играет не последнюю роль в борьбе против смертоносного коронавируса COVID-19, которым заразились уже более 1,4 миллиона человек во всем мире.
Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине провели исследование и выяснили, что витамин D имеет важное значение при профилактике респираторных инфекций и укреплении иммунитете. Кроме того, "солнечный" витамин (так называют витамин D) влияет на сокращение использования антибиотиков в случае болезни, передает Medicalxpress.
По данным TILDA, дефицит витамина D наблюдается у 47% людей старше 85 лет в зимний период и у 27% людей старше 70 лет, которые часто страдают из-за респираторных заболеваний. Кроме того, один из восьми человек старше 50 лет испытывает дефицит этого витамина в течение всего года. Причем только 4% мужчин и 15% женщин принимают "солнце в таблетках".
Профессор Роуз Энн Кенни заявила, что витамин D играет огромную роль в профилактике инфекций грудной клетки, особенно у пожилых людей. В частности, по результатам одного из исследований выяснилось, что витамин D снизил риск развития инфекций грудной клетки наполовину.
"Тем, кто входит в группы риска осложнений от коронавируса, следует убедиться, что у них есть достаточное количество витамина D. Этот микроэлемент поможет сохранить здоровье в нынешнем кризисе пандемии коронавируса", – отметила эксперт.
Витамин D в продуктах
Витамином D богаты некоторые продукты питания. В частности, он содержится в печени трески, всех сортах жирной морской рыбы, креветках, красной икре, желтке куриного яйца, говяжей печени, цельном молоке, масле, сыре, консервированных сардинах, консервированном тунце, грибах.
К слову, витамины из продуктов питания усваиваются гораздо лучше, чем синтетические.
Ученые выяснили, что является предвестником смерти от COVID-19
Чем ниже уровень тромбоцитов в крови больных, тем более трагичным может быть результат.
Течение опасной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, оказалось, можно предсказать. По версии итальянских медиков на тот факт, в какой форме будет протекать болезнь, а также грозит ли пациенту летальный исход, влияет уровень тромбоцитов.
В медицинской среде показатель уровня тромбоцитов часто используют в качестве маркера ухудшения состояния больного – на его основании оценивают состояние пациента и принимают решения, что делать дальше. Об этом пишут Известия со ссылкой на исследование медиков из Университета Вероны и университетской клиники Падуи, проведенное совместно с коллегами из США.
В частности, в Италии проанализировали истории болезни 1779 пациентов, 399 (22,4%) из них находились в тяжелом состоянии. У всех уровень тромбоцитов резко упал перед смертью от Ковид-19.
Тромбоциты влияют на сохранение жидкого состояния крови, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворение тромбов, пояснил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ России Давид Наимзада. По его словам, нарушение этой системы свидетельствует о резком ухудшении работы всего организма.
Таким образом, ученые предлагают использовать показатель уровня тромбоцитов в крови как маркер потенциальной угрозы смерти и ухудшения течения болезни COVID-19.