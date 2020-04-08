Коронавирус в Беларуси и мире: сколько жертв и зараженных Ковид-19 на 8 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

Во всем мире китайский коронавирус подхватили уже более 1,4 миллиона человек.

Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 8 апреля 2020-го.

Коронавирус ни на день не отступает – фиксируются все новые случаи заражения Ковид-19 во всем мире. На данный момент число зараженных превысило 1,4 миллиона человек, жертвами болезни стали более 81 тысячи людей. Поражены уже 205 стран и территорий.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 8 апреля

По состоянию на 8 апреля, в мире зарегистрировали 1 413 415 случая заражения коронавирусом. При этом 81 103 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 298 389 человека успешно победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.





статистика на 8 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 368 817. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 12 285 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 140 617 человек, 13 912 человек скончались, а более 43 тысяч – вылечились.

В Италии, которая раньше считалась самым большим очагом заражения COVID-19 в Европе, дела пошли на поправку. Страна опустилась на третье место по числу инфицированных – там зарегистрировали 135 586 случаев заражения коронавирусом.

Во Франции коронавирусом больны 110 049 человек, в Германии – 107 458, в Китае – 82 718, в Иране – 62 589, в Великобритании – 55 946.

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Сколько больных на коронавирус в Беларуси 8 апреля

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 апреля в Беларуси был инфицирован коронавирусом 861 человек: 794 проходят лечение в больницах, 54 выздоровели, 13 умерли.





Темпы роста числа инфицированных COVID-19 увеличиваются ежедневно. В пятницу, 3 апреля, был подтвержден 351 случай заражения, 4 апреля – 440 (+89), 5 апреля – 562 (+122), 6 апреля – 700 (+138), 7 апреля – 861 (+161).

Таким образом, только за три последних дня в Беларуси был зарегистрирован 421 новый случай инфицирования коронавирусом – почти столько же, сколько за весь предыдущий месяц.

В Беларуси уже проведено около 43 тысяч тестов. Для проведения тестирования уже задействованы 13 лабораторий.

7 апреля, на совещании Александр Лукашенко предупредил чиновников:

"Не дай бог где-то какой-то обман... Если вы один раз обманете, вам никто верить не будет".

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

По официальной статистике, на Брестчине, Могилевщине и Гомельщине смертельных случаев нет. В Брестской области только трое человек госпитализированысз COVID-19, в Гродненской области – 10, в Могилевской – 18, в Гомельской области 32 госпитализированы и один уже выписан.

В Минске – зараженных 497 человек, 25 выздоровели, 5 умерли;

– зараженных 497 человек, 25 выздоровели, 5 умерли; В Минской области – зараженных 91 человек, 1 выздоровел, 3 умерли;

– зараженных 91 человек, 1 выздоровел, 3 умерли; В Витебской области – зараженных 143 человека, 27 выздоровели, 5 умерли;

– зараженных 143 человека, 27 выздоровели, 5 умерли; В Гомельской области – зараженных 32 человека, 1 выздоровел;

– зараженных 32 человека, 1 выздоровел; В Могилевской области – зараженных 18 человек;

– зараженных 18 человек; В Гродненской области – зараженных 10 человек;

– зараженных 10 человек; В Брестской области – зараженных 3 человека.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в Беларусь





Вечером 7 апреля миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь. Она состоит из трех экспертов. Они начнут работать со среды и будут в нашей стране до субботы, сообщает в Telegram пресс-служба Министерства здравоохранения.

Миссия оценит "реальную ситуацию" с коронавирусом в нашей стране и работу национальной системы здравоохранения. Накануне её приезда был запущен интернет-портал со статистикой о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Эксперты должны оценить "адекватность мер", предпринятых для борьбы с COVID-19. Они посетят учреждения здравоохранения не только в столице, но и в Минской, Витебской областях.

Известно, что экспертов Всемирной организации здравоохранения в нашу страну пригласил Александр Лукашенко.

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Назван лучший витамин в борьбе против COVID-19

Один из восьми человек старше 50 лет испытывает дефицит этого витамина в течение всего года.





Витамин D, от недостатка которого мы так страдаем в осенне-зимний период, как оказалось, играет не последнюю роль в борьбе против смертоносного коронавируса COVID-19, которым заразились уже более 1,4 миллиона человек во всем мире.

Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине провели исследование и выяснили, что витамин D имеет важное значение при профилактике респираторных инфекций и укреплении иммунитете. Кроме того, "солнечный" витамин (так называют витамин D) влияет на сокращение использования антибиотиков в случае болезни, передает Medicalxpress.

По данным TILDA, дефицит витамина D наблюдается у 47% людей старше 85 лет в зимний период и у 27% людей старше 70 лет, которые часто страдают из-за респираторных заболеваний. Кроме того, один из восьми человек старше 50 лет испытывает дефицит этого витамина в течение всего года. Причем только 4% мужчин и 15% женщин принимают "солнце в таблетках".

Профессор Роуз Энн Кенни заявила, что витамин D играет огромную роль в профилактике инфекций грудной клетки, особенно у пожилых людей. В частности, по результатам одного из исследований выяснилось, что витамин D снизил риск развития инфекций грудной клетки наполовину.

"Тем, кто входит в группы риска осложнений от коронавируса, следует убедиться, что у них есть достаточное количество витамина D. Этот микроэлемент поможет сохранить здоровье в нынешнем кризисе пандемии коронавируса", – отметила эксперт.

Витамин D в продуктах

Витамином D богаты некоторые продукты питания. В частности, он содержится в печени трески, всех сортах жирной морской рыбы, креветках, красной икре, желтке куриного яйца, говяжей печени, цельном молоке, масле, сыре, консервированных сардинах, консервированном тунце, грибах.

К слову, витамины из продуктов питания усваиваются гораздо лучше, чем синтетические.

Ученые выяснили, что является предвестником смерти от COVID-19

Чем ниже уровень тромбоцитов в крови больных, тем более трагичным может быть результат.





Течение опасной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, оказалось, можно предсказать. По версии итальянских медиков на тот факт, в какой форме будет протекать болезнь, а также грозит ли пациенту летальный исход, влияет уровень тромбоцитов.

В медицинской среде показатель уровня тромбоцитов часто используют в качестве маркера ухудшения состояния больного – на его основании оценивают состояние пациента и принимают решения, что делать дальше. Об этом пишут Известия со ссылкой на исследование медиков из Университета Вероны и университетской клиники Падуи, проведенное совместно с коллегами из США.

В частности, в Италии проанализировали истории болезни 1779 пациентов, 399 (22,4%) из них находились в тяжелом состоянии. У всех уровень тромбоцитов резко упал перед смертью от Ковид-19.

Тромбоциты влияют на сохранение жидкого состояния крови, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворение тромбов, пояснил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ России Давид Наимзада. По его словам, нарушение этой системы свидетельствует о резком ухудшении работы всего организма.

Таким образом, ученые предлагают использовать показатель уровня тромбоцитов в крови как маркер потенциальной угрозы смерти и ухудшения течения болезни COVID-19.