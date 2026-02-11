ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Финляндия против Швеции: Нордический шторм на Олимпийском льду

11.02.2026 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


11 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии стартует мужской хоккейный турнир. Впервые за последние 12 лет на Олимпиаде сыграют представители Национальной хоккейной лиги.

Самая громкая вывеска группового этапа – матч сборных Финляндии и Швеции. Чемпион ОИ-2022 и бронзовый призер ЧМ-2025 встретятся на Олимпийском льду 13 февраля. 

Финляндия и Швеция находятся в вечном противостоянии с богатой историей и всегда входят в число главных претендентов на победу в любом турнире. Четыре последние очные встречи остались за «тре крунур», но в истории из десяти матчей у обеих команд по пять побед.

В букмекерских котировках и по прогнозам экспертов Швеция выглядит фаворитом матча (победа Швеции – кф.1,83), но Суоми явно приложат максимум усилий, чтобы доказать обратное. 

FONBET предлагает еще больше подогреть интерес к матчу. Приветственный бонус для новых пользователей: фрибет до 100 BYN для ставки на спорт и до 300 фриспинов для тех, кто хочет проверить свою удачу в онлайн-казино, – отличное предложение, которым можно воспользоваться прямо сейчас. Зарегистрироваться можно по ссылке.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии стартует мужской хоккейный турнир. Впервые за последние 12 лет на Олимпиаде сыграют представители Национальной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему достижения без радости — это пустая трата времени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика