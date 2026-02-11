Финляндия против Швеции: Нордический шторм на Олимпийском льду

Источник материала: ProBusiness

11 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии стартует мужской хоккейный турнир. Впервые за последние 12 лет на Олимпиаде сыграют представители Национальной хоккейной лиги.

Самая громкая вывеска группового этапа – матч сборных Финляндии и Швеции. Чемпион ОИ-2022 и бронзовый призер ЧМ-2025 встретятся на Олимпийском льду 13 февраля.

Финляндия и Швеция находятся в вечном противостоянии с богатой историей и всегда входят в число главных претендентов на победу в любом турнире. Четыре последние очные встречи остались за «тре крунур», но в истории из десяти матчей у обеих команд по пять побед.

В букмекерских котировках и по прогнозам экспертов Швеция выглядит фаворитом матча (победа Швеции – кф.1,83), но Суоми явно приложат максимум усилий, чтобы доказать обратное.