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Лукашенко и очки, «что будем жрать» на карантине, ГУЛАГ, АЛЖИР и медсестра-регбистка - все за вчера

08.04.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Лукашенко в очках видели? Очень непривычно. Ну, а все остальное в стране без изменений. Белорусы так же работают, болеют коронавирусом, иногда, увы, и умирают от него. Хотя нет, кое-что новое, важное и интересное вчера все же произошло — давайте расскажем.


О КОРОНАВИРУСЕ

  • Карантин — а его требуют уже более 150 тысяч белорусов — кстати, ввести можно за сутки, но «жрать что будем?». Подробнее об этом и другом, обсуждавшемся вчера на совещании у президента по вопросам коронавируса, — здесь.
  • А помните, недавно Александр Лукашенко заявил, что мог бы «ввести чрезвычайное положение — патрули по улицам, все сидят (по домам) — и показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль»? Разобрались, а можно ли действительно у нас быстро ввести чрезвычайное положение — и как. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не пришлось!
  • Нас, конечно, всегда очень расстраивают трагедии, поэтому иногда кажется, что говорим мы о них больше, чем о позитивных моментах. Но объективно, от коронавируса умирает лишь малая часть заболевших — по мировой статистике, около 80% инфицированных переносит его достаточно легко. Мы нашли выздоровевших после коронавируса белорусов — и послушали, как они восприняли диагноз, лечились и чем занимаются сейчас.


  • Глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич накануне Пасхи обратился к Минздраву. «Мы асвячаем вербы, у суботу будзем асвячаць пасхальную ежу, я не ведаю, я не спецыяліст, што мы павінны рабіць. Чаму вы нічога не кажаце?» Кстати, архиепископ призвал в этом году на службу не ходить, а смотреть онлайн, а яйца и куличи освящать перед экраном телевизора: главное, мол, не вода, а молитва и искренняя вера. Еще Кондрусевич говорит, что в масках на службы приходят около 30% верующих. Вот такие времена…
  • Кстати, масок не хватает во всем мире (но наше правительство, наверное, теперь напряглось по этому поводу больше всех), и их производят и шьют все, кто только может (а некоторые школьники улучшают их так, что их благодарят врачи!). Вот, смотрите, например, как сейчас выглядит пошивочный цех нашего Купаловского театра — здесь стали шить маски, которые передадут 10-й городской клинической больнице (узнали, кстати, что Минске заразились коронавирусом">там заболели коронавирусом медики). На Витебщине остро не хватает средств защиты для медиков, больницы региона просят помощи, а в РНПЦ «Кардиология» учатся принимать пациентов с COVID-19.
  • А вот обещанные премьеру респираторы пока остаются в планах — и вот почему.
  • Учебные заведения в Беларуси не закрыты, хотя в них все чаще фиксируются случаи заражения коронавирусом (даже в садиках!). Всего за месяц многим вузам пришлось значительно перестроить свою работу: отменить лекции, изменить расписание и по возможности перевести обучение в онлайн. Рассказываем, как университеты продолжают работать в этих условиях. А как думаете, школьные каникулы продлят?.. Ну раз уж даже госорганам рекомендуют перейти на дистанционную работу!
  • А помните студентку, которая призывала университет перейти на дистанционное и сама ушла в изоляцию? Отчислили ее.
  • А еще вчера был Всемирный день здоровья. Проходит он в очень трудное для всех время — поэтому #дзякуйдактарам!

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

  • 90 лет назад появился ГУЛАГ, который более четверти века наводил ужас на жителей Советского Союза. Вот здесь постарались объяснить максимально просто, почему он вообще появился, сколько белорусов прошли через его лагеря и был ли он эффективен для советской экономики. В нем было более 400 лагерей, и, например, вчера в проекте «Жены „врагов народа“» мы рассказывали про АЛЖИР. Его название не имеет ничего общего с африканской страной. АЛЖИР — это Акмолинский лагерь жен изменников родины в Казахстане. За 16 лет существования через него прошли более 18 тысяч женщин. В одном бараке жили беременные и старухи, актрисы и рабочие, профессура и безграмотные крестьянки — система ни для кого не делала исключений. Среди осужденных было 134 женщины из Беларуси, некоторые прибыли в лагерь с грудными детьми. Очень тяжелый и важный текст, не пропустите.
  • В мире пандемия, а у нас — парад. Да-да, уже репетируем — можете сами посмотреть.


  • Можем рассказать, как во время пандемии выживают наши торговые центры и что с ними будет дальше. Гомельские ипешники вон говорят, что совсем туго стало.
  • Золотовалютные резервы страны в марте уменьшились примерно на миллиард долларов. В чем дело и достаточно ли остается — объясним здесь.
  • Посмотрели на статистику продаж новых авто в первом квартале года. Взлет для Беларуси небывалый, но поводов для радости в этом нет — и вот почему.
  • США будут строить в Минске новое посольство — и вот какие площадки им предложили власти. Нигде не обойдется без сносов, сразу предупреждаем.
  • В Госконтроле выяснили, почему выросли цены на лимоны, имбирь, маски и антисептики. Президент же поручил «жесточайше щемить«!
  • В Беларуси хотят изменить правила содержания домашних животных: в одной квартире — не более двух котов и одной собаки или двух собак и одного кота (и еще много нового).
  • А в Щучинском районе из-за палов травы сгорела почти вся деревня — 20 домов. Будьте аккуратны, люди!

ИНТЕРЕСНОЕ

  • От скуки в самоизоляции люди чего только ни творят! Вот по всему миру стали копировать известные картины — и получается очень классно.


  • Кстати, коронавирус серьезно откорректировал и планы многих белорусских музыкантов, которые рассчитывали всю весну колесить по миру в рамках своего тура, а не сидеть дома на карантине. Мы собрали вот здесь переносы или отмены выступлений известных белорусов (и бонусом даем актуальные даты минских концертов этих звезд (если они уже известны)).

О СПОРТЕ

  • Новостей в спорте сейчас, мягко говоря, немного, поэтому давайте, например, расскажем, как проходит самоизоляция у олимпийской чемпионки по биатлону Надежды Скардино, а также чем она советует занять себя белорусам, не выходя из дома.
  • А еще можем познакомить с чудесной Олей. Она — регбистка сборной Беларуси и медсестра-анестезист в 10-й больнице. Поговорили с ней о совмещении спорта и медицины, изматывающих дежурствах и страхах из-за коронавируса. «Труднее всего объяснить всю серьезность происходящего старшему поколению. Вот я захожу в магазин в маске и вижу удивленную бабушку, которая думает: «Господи! Ну мы ж все пережили. И это тоже переживем». До многих тяжело достучаться. Кажется, остается только за ручку отвести в реанимацию и показать им, как бывает плохо».

Все новости вторника, 7 апреля

Кстати. Пока мы сидим дома, сами не замечаем, как постепенно расслабляемся. Голову можно лишний раз не помыть, спорт можно пропустить, а правильное питание отложить до лучших времен (чем еще себя радовать, как не шоколадом?). Но мы с вами не согласны! Домашняя изоляция — лучшее время, чтобы обзавестись хотя бы одной новой полезной привычкой. Какая нужна именно вам? Ответьте на пять вопросов — и мы дадим подсказку (к которой, впрочем, не стоит относиться слишком серьезно).

Хорошего дня. Берегите себя и оставайтесь дома (ладно, иногда можно выйти на прогулку — особенно это важно для детей)!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Лукашенко в очках видели? Очень непривычно. Ну, а все остальное в стране без изменений. Белорусы так же работают, болеют коронавирусом, иногда, увы, и...
 
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