Лукашенко и очки, «что будем жрать» на карантине, ГУЛАГ, АЛЖИР и медсестра-регбистка - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Лукашенко в очках видели? Очень непривычно . Ну, а все остальное в стране без изменений. Белорусы так же работают, болеют коронавирусом, иногда, увы, и умирают от него. Хотя нет, кое-что новое, важное и интересное вчера все же произошло — давайте расскажем.





О КОРОНАВИРУСЕ

По последним данным, в Беларуси был 861 заболевший коронавирусом , 13 человек умерли. Давайте расскажем, в каких регионах больше всего случаев .

, 13 человек умерли. Давайте расскажем, . Каждое государство выбирает для себя собственный сценарий, по которому оно действует, чтобы бороться с эпидемией коронавируса. У нас, например, это не карантин, а отслеживание и изоляция заболевших и их контактов. Но случаев становится больше уже примерно на 100 в день — так что скоро эта мера может стать неэффективной. И что тогда? Вот здесь ученые объясняют, сколько человек может из-за коронавируса потерять Беларусь при разных сценариях .

Карантин — а его требуют уже более 150 тысяч белорусов — кстати, ввести можно за сутки, но « жрать что будем ?». Подробнее об этом и другом, обсуждавшемся вчера на совещании у президента по вопросам коронавируса, — здесь .

?». Подробнее об этом и другом, обсуждавшемся вчера на совещании у президента по вопросам коронавируса, — . А помните, недавно Александр Лукашенко заявил, что мог бы «ввести чрезвычайное положение — патрули по улицам, все сидят (по домам) — и показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль»? Разобрались, а можно ли действительно у нас быстро ввести чрезвычайное положение — и как . Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не пришлось!

. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не пришлось! Нас, конечно, всегда очень расстраивают трагедии, поэтому иногда кажется, что говорим мы о них больше, чем о позитивных моментах. Но объективно, от коронавируса умирает лишь малая часть заболевших — по мировой статистике, около 80% инфицированных переносит его достаточно легко. Мы нашли выздоровевших после коронавируса белорусов — и послушали, как они восприняли диагноз, лечились и чем занимаются сейчас .





ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

90 лет назад появился ГУЛАГ , который более четверти века наводил ужас на жителей Советского Союза. Вот здесь постарались объяснить максимально просто , почему он вообще появился, сколько белорусов прошли через его лагеря и был ли он эффективен для советской экономики. В нем было более 400 лагерей, и, например, вчера в проекте «Жены „врагов народа“» мы рассказывали про АЛЖИР. Его название не имеет ничего общего с африканской страной. АЛЖИР — это Акмолинский лагерь жен изменников родины в Казахстане. За 16 лет существования через него прошли более 18 тысяч женщин. В одном бараке жили беременные и старухи, актрисы и рабочие, профессура и безграмотные крестьянки — система ни для кого не делала исключений. Среди осужденных было 134 женщины из Беларуси, некоторые прибыли в лагерь с грудными детьми. Очень тяжелый и важный текст, не пропустите .

, который более четверти века наводил ужас на жителей Советского Союза. , почему он вообще появился, сколько белорусов прошли через его лагеря и был ли он эффективен для советской экономики. В нем было более 400 лагерей, и, например, вчера в проекте «Жены „врагов народа“» мы рассказывали про АЛЖИР. Его название не имеет ничего общего с африканской страной. — это Акмолинский лагерь жен изменников родины в Казахстане. За 16 лет существования через него прошли более 18 тысяч женщин. В одном бараке жили беременные и старухи, актрисы и рабочие, профессура и безграмотные крестьянки — система ни для кого не делала исключений. Среди осужденных было 134 женщины из Беларуси, некоторые прибыли в лагерь с грудными детьми. . В мире пандемия, а у нас — парад. Да-да, уже репетируем — можете сами посмотреть .





ИНТЕРЕСНОЕ

От скуки в самоизоляции люди чего только ни творят! Вот по всему миру стали копировать известные картины — и получается очень классно .





Видели, в Минске на продажу выставили дом, в котором всем управляет автоматика? Чистый космос, конечно (и технологии, и цена, что уж скрывать) .

Кстати, коронавирус серьезно откорректировал и планы многих белорусских музыкантов, которые рассчитывали всю весну колесить по миру в рамках своего тура, а не сидеть дома на карантине. Мы собрали вот здесь переносы или отмены выступлений известных белорусов (и бонусом даем актуальные даты минских концертов этих звезд (если они уже известны)).

О СПОРТЕ

Новостей в спорте сейчас, мягко говоря, немного, поэтому давайте, например, расскажем, как проходит самоизоляция у олимпийской чемпионки по биатлону Надежды Скардино , а также чем она советует занять себя белорусам, не выходя из дома.

у олимпийской чемпионки по биатлону , а также чем она советует занять себя белорусам, не выходя из дома. А еще можем познакомить с чудесной Олей. Она — регбистка сборной Беларуси и медсестра-анестезист в 10-й больнице. Поговорили с ней о совмещении спорта и медицины, изматывающих дежурствах и страхах из-за коронавируса . «Труднее всего объяснить всю серьезность происходящего старшему поколению. Вот я захожу в магазин в маске и вижу удивленную бабушку, которая думает: «Господи! Ну мы ж все пережили. И это тоже переживем». До многих тяжело достучаться. Кажется, остается только за ручку отвести в реанимацию и показать им, как бывает плохо».

Все новости вторника, 7 апреля

Кстати. Пока мы сидим дома, сами не замечаем, как постепенно расслабляемся. Голову можно лишний раз не помыть, спорт можно пропустить, а правильное питание отложить до лучших времен (чем еще себя радовать, как не шоколадом?). Но мы с вами не согласны! Домашняя изоляция — лучшее время, чтобы обзавестись хотя бы одной новой полезной привычкой. Какая нужна именно вам? Ответьте на пять вопросов — и мы дадим подсказку (к которой, впрочем, не стоит относиться слишком серьезно).

Хорошего дня. Берегите себя и оставайтесь дома (ладно, иногда можно выйти на прогулку — особенно это важно для детей )!

Ваша редакция