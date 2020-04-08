Лукашенко и очки, «что будем жрать» на карантине, ГУЛАГ, АЛЖИР и медсестра-регбистка - все за вчера

Лукашенко в очках видели? Очень непривычно. Ну, а все остальное в стране без изменений. Белорусы так же работают, болеют коронавирусом, иногда, увы, и умирают от него. Хотя нет, кое-что новое, важное и интересное вчера все же произошло — давайте расскажем.
Каждое государство выбирает для себя собственный сценарий, по которому оно действует, чтобы бороться с эпидемией коронавируса. У нас, например, это не карантин, а отслеживание и изоляция заболевших и их контактов. Но случаев становится больше уже примерно на 100 в день — так что скоро эта мера может стать неэффективной. И что тогда? Вот здесь ученые объясняют, сколько человек может из-за коронавируса потерять Беларусь при разных сценариях.
Карантин — а его требуют уже более 150 тысяч белорусов — кстати, ввести можно за сутки, но «жрать что будем?». Подробнее об этом и другом, обсуждавшемся вчера на совещании у президента по вопросам коронавируса, — здесь.
А помните, недавно Александр Лукашенко заявил, что мог бы «ввести чрезвычайное положение — патрули по улицам, все сидят (по домам) — и показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль»? Разобрались, а можно ли действительно у нас быстро ввести чрезвычайное положение — и как. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не пришлось!
Нас, конечно, всегда очень расстраивают трагедии, поэтому иногда кажется, что говорим мы о них больше, чем о позитивных моментах. Но объективно, от коронавируса умирает лишь малая часть заболевших — по мировой статистике, около 80% инфицированных переносит его достаточно легко. Мы нашли выздоровевших после коронавируса белорусов — и послушали, как они восприняли диагноз, лечились и чем занимаются сейчас.
Глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич накануне Пасхи обратился к Минздраву. «Мы асвячаем вербы, у суботу будзем асвячаць пасхальную ежу, я не ведаю, я не спецыяліст, што мы павінны рабіць. Чаму вы нічога не кажаце?» Кстати, архиепископ призвал в этом году на службу не ходить, а смотреть онлайн, а яйца и куличи освящать перед экраном телевизора: главное, мол, не вода, а молитва и искренняя вера. Еще Кондрусевич говорит, что в масках на службы приходят около 30% верующих. Вот такие времена…
А помните студентку, которая призывала университет перейти на дистанционное и сама ушла в изоляцию? Отчислили ее.
А еще вчера был Всемирный день здоровья. Проходит он в очень трудное для всех время — поэтому #дзякуйдактарам!
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
90 лет назад появился ГУЛАГ, который более четверти века наводил ужас на жителей Советского Союза. Вот здесь постарались объяснить максимально просто, почему он вообще появился, сколько белорусов прошли через его лагеря и был ли он эффективен для советской экономики. В нем было более 400 лагерей, и, например, вчера в проекте «Жены „врагов народа“» мы рассказывали про АЛЖИР. Его название не имеет ничего общего с африканской страной. АЛЖИР — это Акмолинский лагерь жен изменников родины в Казахстане. За 16 лет существования через него прошли более 18 тысяч женщин. В одном бараке жили беременные и старухи, актрисы и рабочие, профессура и безграмотные крестьянки — система ни для кого не делала исключений. Среди осужденных было 134 женщины из Беларуси, некоторые прибыли в лагерь с грудными детьми. Очень тяжелый и важный текст, не пропустите.
Кстати, коронавирус серьезно откорректировал и планы многих белорусских музыкантов, которые рассчитывали всю весну колесить по миру в рамках своего тура, а не сидеть дома на карантине. Мы собрали вот здесь переносы или отмены выступлений известных белорусов (и бонусом даем актуальные даты минских концертов этих звезд (если они уже известны)).
О СПОРТЕ
Новостей в спорте сейчас, мягко говоря, немного, поэтому давайте, например, расскажем, как проходит самоизоляция у олимпийской чемпионки по биатлону Надежды Скардино, а также чем она советует занять себя белорусам, не выходя из дома.
А еще можем познакомить с чудесной Олей. Она — регбистка сборной Беларуси и медсестра-анестезист в 10-й больнице. Поговорили с ней о совмещении спорта и медицины, изматывающих дежурствах и страхах из-за коронавируса. «Труднее всего объяснить всю серьезность происходящего старшему поколению. Вот я захожу в магазин в маске и вижу удивленную бабушку, которая думает: «Господи! Ну мы ж все пережили. И это тоже переживем». До многих тяжело достучаться. Кажется, остается только за ручку отвести в реанимацию и показать им, как бывает плохо».
Кстати. Пока мы сидим дома, сами не замечаем, как постепенно расслабляемся. Голову можно лишний раз не помыть, спорт можно пропустить, а правильное питание отложить до лучших времен (чем еще себя радовать, как не шоколадом?). Но мы с вами не согласны! Домашняя изоляция — лучшее время, чтобы обзавестись хотя бы одной новой полезной привычкой. Какая нужна именно вам? Ответьте на пять вопросов — и мы дадим подсказку (к которой, впрочем, не стоит относиться слишком серьезно).