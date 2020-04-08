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«Он боец». В британском правительстве рассказали о состоянии здоровья Джонсона

08.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что премьер-министр Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, провел вторую ночь в реанимации.



По словам Рааба, Джонсон получает кислородную поддержку, его состояние стабильное, а сам он в хорошем настроении и обходится без искусственной вентиляции легких.

«Я уверен, что он справится, потому что если есть что-то, что я знаю об этом премьер-министре, то он боец, и он скоро вернется к власти, проведя нас через этот кризис в короткие сроки», — сказал Рааб.

55-летний Джонсон провел ночь в палате интенсивной терапии после того, как симптомы COVID-19 ухудшились, и у него появились проблемы с дыханием.

Премьер-министр был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне вечером 5 апреля, но состояние его здоровье заметно ухудшилось, и по рекомендации его врачей вечером 6 апреля он был переведен в реанимацию.

У Джонсона подтвердили коронавирусную инфекцию 27 марта.
 
 
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что премьер-министр Борис Джонсон, который заразился коронавирусом, провел вторую ночь в реанимации.
 
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