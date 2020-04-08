«Он боец». В британском правительстве рассказали о состоянии здоровья Джонсона









По словам Рааба, Джонсон получает кислородную поддержку, его состояние стабильное, а сам он в хорошем настроении и обходится без искусственной вентиляции легких.





«Я уверен, что он справится, потому что если есть что-то, что я знаю об этом премьер-министре, то он боец, и он скоро вернется к власти, проведя нас через этот кризис в короткие сроки», — сказал Рааб.





55-летний Джонсон провел ночь в палате интенсивной терапии после того, как симптомы COVID-19 ухудшились, и у него появились проблемы с дыханием.





Премьер-министр был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне вечером 5 апреля, но состояние его здоровье заметно ухудшилось, и по рекомендации его врачей вечером 6 апреля он был переведен в реанимацию.





У Джонсона подтвердили коронавирусную инфекцию 27 марта.