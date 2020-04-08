ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Паники не было»: белорус рассказал, как переболел COVID-19

08.04.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

16 марта анализ на коронавирус 24-летнего минчанина Андрея Антонова показал положительный результат. 4 апреля, спустя 19 дней, парня выписали из инфекционной больницы.

«Паники не было»: белорус рассказал, как переболел COVID-19
 На стационарном лечении всё ещё находятся его мать и друг. Андрей рассказал Еврорадио, где заразился, как у него и его близких проявлялось заболевание и чем минские врачи лечат COVID-19.

Два дня после анализа провёл дома

Андрей заразился коронавирусом в Берлине в начале марта. В немецкую столицу он с друзьями приехал на концерт группы Diiv.

— Тогда ещё в Германии было не очень много случаев заболевания. Поездку мы планировали за год, поэтому решили от неё не отказываться. 6 марта мы туда приехали, концерт — 8 марта. На следующий день я почувствовал недомогание и головную боль. 13 марта, когда я уже был в Минске, у меня поднялась температура до 37,5, начала гудеть голова, болеть глаза. Я решил сходить к участковому врачу, потому что редко болею, высокой температуры обычно не бывает, — рассказывает Андрей.

Получается, в случае Андрея инкубационный период COVID-19 составил 5 дней. Врач расспросил его про недавнюю поездку в Германию и дал направление на тест на коронавирус. За парнем приехала машина скорой помощи и отвезла его в 6-ю больницу. В тот день в медучреждении, вспоминает Андрей, было много студентов БГУ ФМО, которых привезли сдавать тест на коронавирус.


— Кроме мазка, я прошёл стандартные обследования — общий анализ крови, ЭКГ, рентген лёгких. Всё было в норме, меня отпустили домой. Результаты анализа на коронавирус готовятся два дня. Мне обещали позвонить, если он окажется положительным. Так и случилось: 16 марта в 2 часа ночи мне перезвонили и дали два часа на сборы в инфекционную больницу. У мамы, конечно, был шок!


Так белорусские врачи доставляют больных коронавирусом в инфекционную больницу / Reuters

По официальной статистике, Антонов стал одним из 36 граждан Беларуси, которым на тот момент подтвердили COVID-19.

— К тому моменту я, кстати, чувствовал себя абсолютно здоровым. Не было ни температуры, ни головной боли, — продолжает Андрей. — Изучив мои контакты, медики также изолировали родителей, продезинфицировали нашу квартиру. Также связались с друзьями, с которыми я ездил в Германию. Коронавирус подтвердился у мамы и одного друга. Я удивился, что не у всей компании, потому что в Германии мы жили в хостеле, постоянно находились рядом, могли выпить из одной бутылки.

Антибиотики и препарат против малярии

Андрей Антонов перенёс COVID-19 в практически бессимптомной форме. В больнице парень жаловался, что нос был слегка заложен, и всё. За 19 дней в закрытом боксе инфекционной больницы минчанин успел прочитать почти две книги и посмотреть новый фильм Гая Ричи «Джентльмены»:

—— В принципе, было спокойно, потому что врачи нас поддерживали, мы не замечали их тревожности. Складывалось ощущение, что они уверены в том, что делают. Медперсонал объяснял все назначения врача, рассказывал про препараты, которые нам давали.

Плюс все друзья и родные звонили, писали каждый день, спрашивали о состоянии здоровья, поддерживали морально. Почти все были шокированы. Хотя были и те, кто не удивился, потому что предупреждали нас ещё перед поездкой.

Первые два дня, до получения отрицательного анализа на грипп, медики давали Андрею противовирусный препарат, а после — лишь раствор фурацилина для полоскания горла. У его соседей — мужчин 40 и 50 лет — болезнь развивалась иначе.

— Я был в трёхместной палате. У двоих соседей по палате с подтверждённым коронавирусом были симптомы: кашель, ломота в теле, температура. Рентген лёгких показал одностороннюю и двустороннюю пневмонии. Но никакой паники ни у кого не было. Только один раз забеспокоились, когда 50-летнему соседу стало трудновато дышать.

Врачи лечили пневмонии противомалярийным препаратом гидроксихлорохином и антибиотиками. В итоге 50-летний мужчина выписался со мной в один день. Второй тоже быстро поправлялся, но тесты ещё показывали присутствие вируса в организме, — говорит Андрей.

— А как заболевание протекает у вашей мамы и друга?

— Мама, как и я, болеет практически без симптомов. Только один раз поднималась температура. Она всё ещё в инфекционной больнице, потому что для выписки нужно получить два отрицательных теста подряд.

Мой друг тоже ещё лечится. У него не было симптомов почти две недели, а в один день поднялась температура до 38 и немного упал уровень кислорода в крови. Врачи заподозрили пневмонию, кололи два раза цефтриаксон [антибиотик. — Еврорадио], дали кислородную трубку. Но ему быстро стало лучше, сейчас он ждёт отрицательных мазков.

Больничный Андрею закрыли 4 апреля — тем же днём, как выписали из больницы. Парень вышел на работу и чувствует себя здоровым.

Врачи инфекционной больницы считают повторное заражение COVID-19 маловероятным, так как у переболевшего вырабатываются антитела к вирусу.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 марта анализ на коронавирус 24-летнего минчанина Андрея Антонова показал положительный результат. 4 апреля, спустя 19 дней, парня выписали из инфекционной...
 
Новости дня
Новости
 
Как правильно дезинфицировать дом во время коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Маяк Преднепровья

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика