«Паники не было»: белорус рассказал, как переболел COVID-19

рассказал Еврорадио, где заразился, как у него и его близких проявлялось заболевание и чем минские врачи лечат COVID-19. На стационарном лечении всё ещё находятся его мать и друг. АндрейЕврорадио, где заразился, как у него и его близких проявлялось заболевание и чем минские врачи лечат COVID-19.

Два дня после анализа провёл дома

Андрей заразился коронавирусом в Берлине в начале марта. В немецкую столицу он с друзьями приехал на концерт группы Diiv.





— Тогда ещё в Германии было не очень много случаев заболевания. Поездку мы планировали за год, поэтому решили от неё не отказываться. 6 марта мы туда приехали, концерт — 8 марта. На следующий день я почувствовал недомогание и головную боль. 13 марта, когда я уже был в Минске , у меня поднялась температура до 37,5, начала гудеть голова, болеть глаза. Я решил сходить к участковому врачу, потому что редко болею, высокой температуры обычно не бывает, — рассказывает Андрей.





Получается, в случае Андрея инкубационный период COVID-19 составил 5 дней. Врач расспросил его про недавнюю поездку в Германию и дал направление на тест на коронавирус. За парнем приехала машина скорой помощи и отвезла его в 6-ю больницу. В тот день в медучреждении, вспоминает Андрей, было много студентов БГУ ФМО, которых привезли сдавать тест на коронавирус.









— Кроме мазка, я прошёл стандартные обследования — общий анализ крови, ЭКГ, рентген лёгких. Всё было в норме, меня отпустили домой. Результаты анализа на коронавирус готовятся два дня. Мне обещали позвонить, если он окажется положительным. Так и случилось: 16 марта в 2 часа ночи мне перезвонили и дали два часа на сборы в инфекционную больницу. У мамы, конечно, был шок!









Так белорусские врачи доставляют больных коронавирусом в инфекционную больницу / Reuters





По официальной статистике, Антонов стал одним из 36 граждан Беларуси, которым на тот момент подтвердили COVID-19.





— К тому моменту я, кстати, чувствовал себя абсолютно здоровым. Не было ни температуры, ни головной боли, — продолжает Андрей. — Изучив мои контакты, медики также изолировали родителей, продезинфицировали нашу квартиру. Также связались с друзьями, с которыми я ездил в Германию. Коронавирус подтвердился у мамы и одного друга. Я удивился, что не у всей компании, потому что в Германии мы жили в хостеле, постоянно находились рядом, могли выпить из одной бутылки.

Антибиотики и препарат против малярии

Андрей Антонов перенёс COVID-19 в практически бессимптомной форме. В больнице парень жаловался, что нос был слегка заложен, и всё. За 19 дней в закрытом боксе инфекционной больницы минчанин успел прочитать почти две книги и посмотреть новый фильм Гая Ричи «Джентльмены»:





—— В принципе, было спокойно, потому что врачи нас поддерживали, мы не замечали их тревожности. Складывалось ощущение, что они уверены в том, что делают. Медперсонал объяснял все назначения врача, рассказывал про препараты, которые нам давали.





Плюс все друзья и родные звонили, писали каждый день, спрашивали о состоянии здоровья, поддерживали морально. Почти все были шокированы. Хотя были и те, кто не удивился, потому что предупреждали нас ещё перед поездкой.





Первые два дня, до получения отрицательного анализа на грипп, медики давали Андрею противовирусный препарат, а после — лишь раствор фурацилина для полоскания горла. У его соседей — мужчин 40 и 50 лет — болезнь развивалась иначе.





— Я был в трёхместной палате. У двоих соседей по палате с подтверждённым коронавирусом были симптомы: кашель, ломота в теле, температура. Рентген лёгких показал одностороннюю и двустороннюю пневмонии. Но никакой паники ни у кого не было. Только один раз забеспокоились, когда 50-летнему соседу стало трудновато дышать.





Врачи лечили пневмонии противомалярийным препаратом гидроксихлорохином и антибиотиками. В итоге 50-летний мужчина выписался со мной в один день. Второй тоже быстро поправлялся, но тесты ещё показывали присутствие вируса в организме, — говорит Андрей.





— А как заболевание протекает у вашей мамы и друга?





— Мама, как и я, болеет практически без симптомов. Только один раз поднималась температура. Она всё ещё в инфекционной больнице, потому что для выписки нужно получить два отрицательных теста подряд.





Мой друг тоже ещё лечится. У него не было симптомов почти две недели, а в один день поднялась температура до 38 и немного упал уровень кислорода в крови. Врачи заподозрили пневмонию, кололи два раза цефтриаксон [антибиотик. — Еврорадио], дали кислородную трубку. Но ему быстро стало лучше, сейчас он ждёт отрицательных мазков.





Больничный Андрею закрыли 4 апреля — тем же днём, как выписали из больницы. Парень вышел на работу и чувствует себя здоровым.





Врачи инфекционной больницы считают повторное заражение COVID-19 маловероятным, так как у переболевшего вырабатываются антитела к вирусу.



