КГК прошелся по аптекам в поисках масок и дезсредств, нашел то же, что и все -- нету

"Была изучена ситуация в 130 аптеках по всей республике. Медицинские маски (респираторы) имелись только в 33 аптеках (25%), антисептики на спиртовой основе – в 35 (27%), парацетамол – в 15 (11%)", - говорится в сообщении на сайте КГК по итогам заседания коллегии ведомства.





Мониторинг проводился 6 апреля.





В данной связи КГК отмечает наличие "значительных претензий" к концернам "Беллегпром" и "Белгоспищепром", предприятия которых "не обеспечили потребность населения в медицинских масках и других средствах защиты".





"Концерну "Беллегпром" не удалось в сжатые сроки, с учетом остроты вопроса, мобилизовать швейные предприятия на выпуск медицинских защитных масок в необходимом количестве. Иначе как нерасторопностью и приниженным чувством ответственности это объяснить не могу. Это медицинское изделие не требует каких-то космических технологий, суперсовременного оборудования, особой квалификации работников. Медицинские маски – это сегодня гарантированный сбыт, и рентабельность неплохая", - приводятся в сообщении слова председателя КГК Леонида Анфимова.





КГК также установил факты реализации по завышенным ценам данной продукции, закупленной "через необоснованных посредников".





Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко поручил КГК "жесточайше щемить" магазины и аптеки, завышающие цены на средства защиты.





"У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки (завышающие цены - Прим.). Никому не позволено на этом наживаться", - сказал Лукашенко, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса.





Президент также пригрозил отставкой правительству в случае нехватки в стране средств индивидуальной защиты, прежде всего у медиков.





"Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие", - заявил Лукашенко.





Президент также поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром решить проблемы с наличием защитных средств в ближайшие дни.