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Караник рассказал, чем опасен бесконтрольный приём парацетамола

08.04.2020 14:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Караник рассказал, чем опасен бесконтрольный приём парацетамола

Во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» министр здравоохранения Беларуси рассказал об опасности бесконтрольного приёма парацетамола. 

По словам министра, бесконтрольный приём парацетамола может нанести больший вред здоровью человека, чем сам коронавирус.

Владимир Караник напомнил, что назначать данный препарат должен только врач. Он не является профилактическим или витаминным. Принимать парацетамол без наличия симптомов нельзя.

Известно, что за последние две недели в Беларуси была реализована 14-недельная продажа парацетамола. 

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Во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» министр здравоохранения Беларуси рассказал об опасности бесконтрольного приёма...
 
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