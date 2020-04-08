С заботой о людях: у католиков на Пасху не будут освящать еду - благословить блюда можно самим

сообщает официальный портал Римско-католической церкви в Беларуси. Курия Минско-Могилевской архиепархии приняла решение отменить из-за коронавируса традиционное благословения пасхальных блюд епископами в столичных приходах,официальный портал Римско-католической церкви в Беларуси.





"В связи с пандемией коронавируса традиционного благословения пасхальных блюд епископами в столичных приходах в этом году не будет. Благословение отменено с целью избежать сбора большого количества людей одновременно, что обычно происходило при рукоположении пасхальных блюд епископами", - отметили в РКЦ.





Тадеуш Кондрусевич специальным декретом разрешил верующим в этом году совершить благословение пасхальных блюд в домашних условиях. Кроме того, сообщили там, глава белорусских католиковверующим в этом году совершить благословение пасхальных блюд в домашних условиях.









Накануне архиепископ Кондрусевич призвал верующих в связи с угрозой коронавируса отказаться от посещения костелов и участвовать в службах Великой недели посредством онлайн-трансляций.