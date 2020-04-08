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С заботой о людях: у католиков на Пасху не будут освящать еду - благословить блюда можно самим

08.04.2020 17:06 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Католические священники из-за Covid-19 не будут освящать пасхальную еду в минских приходах

С заботой о людях: у католиков на Пасху не будут освящать еду - благословить блюда можно самим
Курия Минско-Могилевской архиепархии приняла решение отменить из-за коронавируса традиционное благословения пасхальных блюд епископами в столичных приходах, сообщает официальный портал Римско-католической церкви в Беларуси.

"В связи с пандемией коронавируса традиционного благословения пасхальных блюд епископами в столичных приходах в этом году не будет. Благословение отменено с целью избежать сбора большого количества людей одновременно, что обычно происходило при рукоположении пасхальных блюд епископами", - отметили в РКЦ.

Кроме того, сообщили там, глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич  специальным декретом разрешил верующим в этом году совершить благословение пасхальных блюд в домашних условиях.


Накануне архиепископ Кондрусевич призвал верующих в связи с угрозой коронавируса отказаться от посещения костелов и участвовать в службах Великой недели посредством онлайн-трансляций.
 
 
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Католические священники из-за Covid-19 не будут освящать пасхальную еду в минских приходах
 
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