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С заботой о людях: у католиков на Пасху не будут освящать еду - благословить блюда можно самим
08.04.2020 17:06 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Католические священники из-за Covid-19 не будут освящать пасхальную еду в минских приходах
Курия Минско-Могилевской архиепархии приняла решение отменить из-за коронавируса традиционное благословения пасхальных блюд епископами в столичных приходах,
"В связи с пандемией коронавируса традиционного благословения пасхальных блюд епископами в столичных приходах в этом году не будет. Благословение отменено с целью избежать сбора большого количества людей одновременно, что обычно происходило при рукоположении пасхальных блюд епископами", - отметили в РКЦ.
Кроме того, сообщили там, глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич
Накануне архиепископ Кондрусевич призвал верующих в связи с угрозой коронавируса отказаться от посещения костелов и участвовать в службах Великой недели посредством онлайн-трансляций.
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Католические священники из-за Covid-19 не будут освящать пасхальную еду в минских приходах
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