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Как будут работать магазины, школы и вузы? В Минске появился план борьбы с коронавирусом
08.04.2020 17:10 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Официального карантина в Беларуси нет, но минские пласти все же ввели ряд ограничений – все для того, чтобы остановить развитие эпидемии коронавируса. Такое решение сегодня, 8 апреля,
Вот как выглядит план мероприятий «по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19»:
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Официального карантина в Беларуси нет, но минские пласти все же ввели ряд ограничений – все для того, чтобы остановить развитие эпидемии коронавируса. Такое...
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