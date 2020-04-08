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Как будут работать магазины, школы и вузы? В Минске появился план борьбы с коронавирусом

08.04.2020 17:10 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Официального карантина в Беларуси нет, но минские пласти все же ввели ряд ограничений – все для того, чтобы остановить развитие эпидемии коронавируса. Такое решение сегодня, 8 апреля, опубликовал Мингорисполком. В целом, принятые меры мало отличаются от тех, которые действуют и в нескольких других регионах страны.

Вот как выглядит план мероприятий «по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19»:

 
 
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Официального карантина в Беларуси нет, но минские пласти все же ввели ряд ограничений – все для того, чтобы остановить развитие эпидемии коронавируса. Такое...
 
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Чырвоны прамень
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