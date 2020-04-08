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Владимир Караник: нуждающиеся в специализированной медпомощи не останутся без нее из-за ситуации с COVID-19

08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Владимир Караник: нуждающиеся в специализированной медпомощи не останутся без нее из-за ситуации с COVID-19

Люди, нуждающиеся в специализированной медпомощи, не останутся без нее из-за ситуации с COVID-19. Об этом сегодня во время стрима на YouТube-канале Национального пресс-центра сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Министр подчеркнул, что «в любом случае люди, которые нуждаются в специализированной медицинской помощи, кардиологической, онкологической, травматологической и другой, без нее не останутся». Во время стрима Владимира Караника попросили рассказать, правда ли, что, как пишут некоторые СМИ, РНПЦ «Кардиология» перепрофилируют для лечения пациентов с вирусно-бактериальными пневмониями. Он отметил, что у него другая информация, и пояснил, откуда идут слухи про РНПЦ «Кардиология». «В ряде кардиохирургических стационаров сокращается количество плановых операций. Это связано с тем, что многие компании, которые поставляют расходные материалы, испытывают проблемы с логистикой из-за закрытых границ. Но мы постоянно оцениваем свои резервы, ресурсы, чтобы было все необходимое для экстренной кардиохирургической и кардиологической помощи», — сказал министр.

Такой риск-ориентированный подход с оценкой возможностей всей системы происходит по всем направлениям. «Везде в мире при увеличении количества пневмоний нужно большое число точек респираторной поддержки. В Беларуси анализируется весь парк оборудования, который необходим для такого лечения. Сейчас по стране такое оборудование задействовано менее чем на 5%», — рассказал Владимир Караник.

Результат теста на коронавирус известен в течение 6-24 часов

«Тесты у нас точны, поскольку имеется расшифровка генома вируса. ПЦР-диагностика считается на сегодня наиболее точным методом. Тест-системы постоянно дорабатываются, и выявление ложноположительных результатов тоже возможно. Поэтому все положительные результаты, как правило, перепроверяются различными тест-системами. Фактов появления ложноотрицательных результатов при ПЦР-диагностике не было», — сказал Владимир Караник.

По его словам, забор материала занимает около 20 секунд. Все этапы обработки — от 2 до 5 часов, затем проводится контроль. «Мы стараемся получить ответ от 6 до 24 часов», — отметил министр.

Минздрав не дает данные о COVID-19 с разбивкой по районам из-за нездорового интереса к жизни заболевших

Об этом также сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

Министр пояснил, почему Минздрав перестал давать информацию о ситуации с коронавирусом с разбивкой по районам. «После этого начинается нездоровый интерес, попытки приехать в этот район, вмешаться в личную жизнь заболевших, вынести ее на суд общественности», — сказал Владимир Караник. Это затрудняет работу медиков. «Люди перестают обращаться, скрывают свои контакты», — отметил он. «С эпидемиологической точки зрения лишние движения в очаги инфекции тоже на пользу не идут», — добавил министр.

Руководитель Минздрава предположил: в противном случае может дойти до того, что у медиков будут просить информацию с указанием адреса, по которому проживает больной человек. Министр напомнил, что сам факт обращения пациента за медицинской помощью составляет врачебную тайну.

Минздрав обнародует статистику в целом по стране, чтобы люди владели общей ситуацией. «Службы, которым эти цифры необходимы для принятия управленческих решений, получают их в полном объеме», — подчеркнул Владимир Караник.

Прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение режима самоизоляции

Министр Владимир Караник констатировал, что процент людей, которые игнорируют рекомендации медиков, по-прежнему остается достаточно высоким. «Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции. Как только это решение будет принято, необходимые документы будут опубликованы», — сказал он.

По словам Владимира Караника, людей при направлении на самоизоляцию будут персонально информировать о правилах, которые они должны соблюдать, ответственности, которую они несут за нарушение этих правил.

На данный момент возможности наказать нарушителей режима самоизоляции материально либо каким-то другим способом нет. «Мы только по-прежнему призываем людей к сознательности, чтобы они понимали меру своей ответственности. Это может представлять угрозу для их близких», — отметил министр.

Министр здравоохранения рассказал о принятых в Витебске мерах для борьбы с коронавирусом

Владимир Караник отметил, что сегодня ситуация в Витебске отличается от той, что сложилась в других регионах. Заболеваемость коронавирусом там ниже, чем в Минске, но несколько выше, чем в других областных центрах.

Ситуация в Витебске напряженная, но не пугающая, отметил Владимир Караник. «Произошел эффект взаимного усиления. Цифры по COVID-19 совпали с сезонным подъемом заболеваемости респираторными инфекциями и пневмониями», — сказал он.

В городе проведены необходимые мероприятия: перепрофилирован дополнительный коечный фонд, переданы лекарственные средства. «Ни одного случая отказа от госпитализации в связи с якобы отсутствием мест в больничных учреждениях города не было и не предвидится», — добавил министр.

Во всех регионах сейчас усиливается дезрежим. Это касается в первую очередь обработки мест общего пользования, общественного транспорта, остановок, в домах — лифтов, перил, ручек.

По материалам БелТА.

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