Большинство швейных предприятий Витебской области начали производить средства защиты

Источник материала: Новости Докшицы



Большинство швейных предприятий Витебской области переключились на производство индивидуальных средств защиты, сообщила на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина, передает корреспондент БЕЛТА .

За вчерашний день швейные предприятия области выпустили 70 тыс. масок, а также тысячи костюмов. Задействованы государственные и частные предприятия, КБО и другие организации. «В Витебской области изготавливают маски 48 предприятий, скоро подключатся еще 8», — сказала Анжелика Никитина. Пока на складах есть материал для производства 800 тыс. таких изделий.

Продукция отгружается в первую очередь в аптеки. Правда, не все производимые маски сертифицированы, поэтому аптечные сети не имеют права их продавать. К тому же есть соответствующий запрет от прокуратуры. Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов пообещал, что обсудит этот вопрос с Минздравом и Генпрокуратурой. Он также добавил, что к началу следующей недели в аптеках дефицита масок быть не должно.

«Пока серьезных опасений, которые требуют вмешательства на уровне правительства или главы государства, в Витебской области нет. На месте все решается в спокойном режиме. Если есть проблемы, они сразу же озвучиваются республиканским органам управления», — сказал Леонид Анфимов, общаясь с журналистами.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев озвучил актуальные цифры по заболеваемости респираторными инфекциями и пневмонией в регионе. В 12 районах за сутки есть спад, в Витебске на 5,7% стало меньше заболевших ОРВИ, в целом по области — минус 9,5%. Беспокоит рост заболеваемости в Браславском, Докшицком и Сенненском районах.