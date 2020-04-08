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Большинство швейных предприятий Витебской области начали производить средства защиты

08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Большинство швейных предприятий Витебской области начали производить средства защиты
Большинство швейных предприятий Витебской области переключились на производство индивидуальных средств защиты, сообщила на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина, передает корреспондент БЕЛТА.

За вчерашний день швейные предприятия области выпустили 70 тыс. масок, а также тысячи костюмов. Задействованы государственные и частные предприятия, КБО и другие организации. «В Витебской области изготавливают маски 48 предприятий, скоро подключатся еще 8», — сказала Анжелика Никитина. Пока на складах есть материал для производства 800 тыс. таких изделий.

Продукция отгружается в первую очередь в аптеки. Правда, не все производимые маски сертифицированы, поэтому аптечные сети не имеют права их продавать. К тому же есть соответствующий запрет от прокуратуры. Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов пообещал, что обсудит этот вопрос с Минздравом и Генпрокуратурой. Он также добавил, что к началу следующей недели в аптеках дефицита масок быть не должно.

«Пока серьезных опасений, которые требуют вмешательства на уровне правительства или главы государства, в Витебской области нет. На месте все решается в спокойном режиме. Если есть проблемы, они сразу же озвучиваются республиканским органам управления», — сказал Леонид Анфимов, общаясь с журналистами.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев озвучил актуальные цифры по заболеваемости респираторными инфекциями и пневмонией в регионе. В 12 районах за сутки есть спад, в Витебске на 5,7% стало меньше заболевших ОРВИ, в целом по области — минус 9,5%. Беспокоит рост заболеваемости в Браславском, Докшицком и Сенненском районах.

 
Теги: Витебск
 
 
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Большинство швейных предприятий Витебской области переключились на производство индивидуальных средств защиты, сообщила на заседании областного штаба по борьбе...
 
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Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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