Власти Пинского района поддержали бизнес снижением арендной платы

Источник материала: Полесская правда





7 апреля 2020 года председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич подписал решение «О согласовании коэффициента». Документ предусматривает снижение арендной платы для субъектов хозяйствования, арендующих недвижимость на территории Пинского района.

Такие меры приняты районными властями в целях поддержки представителей бизнеса с учетом снижения деловой и социальной активности, спровоцированной коронавирусом.

В решении Пинского райисполкома уточняется, что в отношении субъектов хозяйствования, арендующих недвижимое имущество, находящееся в коммунальной собственности Пинского района и закрепленное за государственными органами и иными организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. согласовано применение коэффициента к расчету арендной платы на арендуемое имущество в отношении действующих договоров в размере не более 1,0.

То есть в течение 9 месяцев 2020 года юрлица и предприниматели, арендующие недвижимость в районной собственности, будут платить за пользование госимуществом по коэффициенту не более «единички».

По оценке специалистов, данные меры поддержки коснутся порядка полусотни субъектов хозяйствования на территории Пинского района.