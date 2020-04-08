В Горецком районе горел дом

Источник материала: Горецкий вестник

Вечером 7 апреля в Горецкий РОЧС поступило сообщение о том, что в деревне Попковка горит дом. Звонил местный житель.





В результате пожара уничтожена кровля нежилого дома, перекрытие и имущество в нем, повреждены стены. Вокруг дома горела сухая растительность. Что, предположительно, и стало причиной пожара.

В этот же день спасатели выезжали пять раз на тушение сухой растительности. Подразделения сражались с огненной стихией в Матютах, Чашниках, Моралевке. После пожарные машины мчались в Запрудье и Хаминичи.

На протяжении нескольких недель сотрудники Горецкого РОЧС ежедневно проводят рейды, объезжая все сельсоветы района. Напоминают гражданам о том, что выжигать сухую траву категорически запрещено, раздают памятки и приводят огненные сводки.

Валерия Дроздовская