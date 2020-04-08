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В Горецком районе горел дом
08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вечером 7 апреля в Горецкий РОЧС поступило сообщение о том, что в деревне Попковка горит дом. Звонил местный житель.
В результате пожара уничтожена кровля нежилого дома, перекрытие и имущество в нем, повреждены стены. Вокруг дома горела сухая растительность. Что, предположительно, и стало причиной пожара.
В этот же день спасатели выезжали пять раз на тушение сухой растительности. Подразделения сражались с огненной стихией в Матютах, Чашниках, Моралевке. После пожарные машины мчались в Запрудье и Хаминичи.
На протяжении нескольких недель сотрудники Горецкого РОЧС ежедневно проводят рейды, объезжая все сельсоветы района. Напоминают гражданам о том, что выжигать сухую траву категорически запрещено, раздают памятки и приводят огненные сводки.
Валерия Дроздовская
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Вечером 7 апреля в Горецкий РОЧС поступило сообщение о том, что в деревне Попковка горит дом. Звонил местный житель. В результате пожара уничтожена кровля...
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