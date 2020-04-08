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Апрельский номер итальянского Vogue впервые выйдет с белой обложкой

08.04.2020 18:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Таким образом издание хочет выразить уважение врачам и медсестрам, которые в борьбе с коронавирусом рискуют своей жизнью, сообщается в Instagram-аккаунте журнала.

"Решение напечатать полностью белую обложку впервые в нашей истории было вызвано не отсутствием подходящих фотографий, а совсем наоборот. Мы сделали такой выбор, потому что белый означает много вещей одновременно. Белый - это, прежде всего, уважение. Белый - это перерождение, свет после тьмы, сумма всех цветов. Белый - это цвет униформы, которую носят те, кто рискует своей жизнью, чтобы спасти нашу", - написала редакция Vogue Italia. 

Выход номера намечен на 10 апреля.


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Таким образом издание хочет выразить уважение врачам и медсестрам, которые в борьбе с коронавирусом рискуют своей жизнью, сообщается в Instagram-аккаунте журнала. ...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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