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Апрельский номер итальянского Vogue впервые выйдет с белой обложкой
08.04.2020 18:58 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTТаким образом издание хочет выразить уважение врачам и медсестрам, которые в борьбе с коронавирусом рискуют своей жизнью, сообщается в Instagram-аккаунте журнала.
"Решение напечатать полностью белую обложку впервые в нашей истории было вызвано не отсутствием подходящих фотографий, а совсем наоборот. Мы сделали такой выбор, потому что белый означает много вещей одновременно. Белый - это, прежде всего, уважение. Белый - это перерождение, свет после тьмы, сумма всех цветов. Белый - это цвет униформы, которую носят те, кто рискует своей жизнью, чтобы спасти нашу", - написала редакция Vogue Italia.
Выход номера намечен на 10 апреля.
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Таким образом издание хочет выразить уважение врачам и медсестрам, которые в борьбе с коронавирусом рискуют своей жизнью, сообщается в Instagram-аккаунте журнала. ...
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