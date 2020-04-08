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В конце недели похолодает, местами мокрый снег

08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С Балтийского моря движется фронтальный раздел. Синоптики обещают к концу недели похолодание, облачность и осадки.

 

В конце недели похолодает, местами мокрый снег

 

Завтра, 9 апреля, будет пасмурно, около 15 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.

В пятницу, 10 апреля, днем будет до +8°, ожидаются дождь и мокрый снег, порывы ветра. Ночью температура воздуха составит около нуля.

11 апреля будет облачно с прояснениями,  до +6°. Днем – порывистый ветер.

 


 
 
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  С Балтийского моря движется фронтальный раздел. Синоптики обещают к концу недели похолодание, облачность и осадки.     Завтра, 9 апреля, будет пасмурно, около 15...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Полымя
Lida.Info
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