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В конце недели похолодает, местами мокрый снег
08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С Балтийского моря движется фронтальный раздел. Синоптики обещают к концу недели похолодание, облачность и осадки.
Завтра, 9 апреля, будет пасмурно, около 15 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.
В пятницу, 10 апреля, днем будет до +8°, ожидаются дождь и мокрый снег, порывы ветра. Ночью температура воздуха составит около нуля.
11 апреля будет облачно с прояснениями, до +6°. Днем – порывистый ветер.
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С Балтийского моря движется фронтальный раздел. Синоптики обещают к концу недели похолодание, облачность и осадки. Завтра, 9 апреля, будет пасмурно, около 15...
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