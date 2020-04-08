В конце недели похолодает, местами мокрый снег

Источник материала: Горецкий вестник

С Балтийского моря движется фронтальный раздел. Синоптики обещают к концу недели похолодание, облачность и осадки.







Завтра, 9 апреля, будет пасмурно, около 15 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.

В пятницу, 10 апреля, днем будет до +8°, ожидаются дождь и мокрый снег, порывы ветра. Ночью температура воздуха составит около нуля.

11 апреля будет облачно с прояснениями, до +6°. Днем – порывистый ветер.