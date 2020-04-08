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Компания-владелец «Табакерок» передала Минздраву более 50 тысяч тестов на коронавирус
08.04.2020 18:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минск прибыл гуманитарный груз, который закупила для Министерства здравоохранения компания «Энерго-Оил», сообщает официальный
В Минск прибыли более 50 тысяч тестов на определение коронавируса, сообщает Минздрав. Они были закуплены компанией «Энерго-Оил».
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В Минск прибыл гуманитарный груз, который закупила для Министерства здравоохранения компания «Энерго-Оил», сообщает официальный телеграм-канал ведомства.
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