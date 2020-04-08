Компания-владелец «Табакерок» передала Минздраву более 50 тысяч тестов на коронавирус

Источник материала: Tut.by

В Минск прибыл гуманитарный груз, который закупила для Министерства здравоохранения компания «Энерго-Оил», сообщает официальный телеграм-канал ведомства .



Фото: телеграм-канал Минздрава

В Минск прибыли более 50 тысяч тестов на определение коронавируса, сообщает Минздрав. Они были закуплены компанией «Энерго-Оил».

Компания «Энерго-Оил» , подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, в последние годы стала известна тем, что открыла в Беларуси сотни «Табакерок», в том числе в Минске, где ларьки на улицах были запрещены много лет.