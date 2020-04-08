|
ФХБ приостановила все детско-юношеские соревнования
08.04.2020 18:45 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
С 8 апреля проведение Открытого первенства страны среди юниоров и юношей и Республиканских соревнований среди юношей приостановлено на неопределенный срок. При принятии решения ФХБ основывалась на рекомендациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19.
О сроках возобновления детско-юношеских турниров будет сообщено дополнительно.
Отметим, что розыгрыш плей-офф «Париматч-Экстралиги» завершился 3 апреля. 11 апреля запланирован второй финальный матч соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, в котором команда президента Беларуси сыграет с командой Минской области.
По сообщению Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 1066 случаев заражения коронавирусом, 13 человек умерли за все время. После прохождения лечения выздоровели 77 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 8 апреля проведение Открытого первенства страны среди юниоров и юношей и Республиканских соревнований среди юношей приостановлено на неопределенный срок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)