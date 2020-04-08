ФХБ приостановила все детско-юношеские соревнования

Источник материала: Tribuna.com

С 8 апреля проведение Открытого первенства страны среди юниоров и юношей и Республиканских соревнований среди юношей приостановлено на неопределенный срок. При принятии решения ФХБ основывалась на рекомендациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19.

О сроках возобновления детско-юношеских турниров будет сообщено дополнительно.

Отметим, что розыгрыш плей-офф «Париматч-Экстралиги» завершился 3 апреля. 11 апреля запланирован второй финальный матч соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, в котором команда президента Беларуси сыграет с командой Минской области.

По сообщению Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 1066 случаев заражения коронавирусом, 13 человек умерли за все время. После прохождения лечения выздоровели 77 человек.

Владимир Бережков: «Если люди ходят в школы, ВУЗы, ездят в метро, то почему они не должны ходить на хоккей?»