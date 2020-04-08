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В Дзержинском районе инициировано проведение акции «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА»

08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Дзержинском районе инициировано проведение АКЦИИ «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА».

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Дзержинском районе учреждением здравоохранения «Дзержинская центральная районная больница» при поддержке Дзержинского районного исполнительного комитета инициировано проведение АКЦИИ «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА».

С этой целью разработано положение о проведении акции и открыт расчетный счет для сбора средств, которые будут направлены на проведение санитарнопротивоэпидемических мероприятий в Дзержинском районе, приобретение средств индивидуальной защиты и прочих ресурсов для обеспечения оказания медицинской помощи населению по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Средства можно направить на открытый расчетный счет:

p/с BY10 АКВВ 3642 0000 0008 6000 0000 в ЦБУ № 606 ОАО «АСБ

Беларусбанк» в г.Дзержинске, УНП 600211753, ОКПО 02016123, БИК AKBBBY2X

Адрес: 222720, г.Дзержинск, Минская область, ул.Октябрьская, 72.

Т.(801716) 6-41-14, факс (8017) 6-51-37

e-mail: tmo@dzcrb.by

Руководитель — главный врач В.А. Губаш, действующий на основании Устава

С Положением о проведении можно ознакомиться тут.

 
 
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В связи со сложившейся эпидемической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Дзержинском районе инициировано проведение...
 
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